Der im Studio rekombinierte Jazz-Post-Rock könnte kaum zeitgenössischer klingen.

Die Berliner Gruppe TAU 5 ­debütierte im Jahr 2020 und nennt sich auf ihrem Zweitwerk nunmehr TAU. Zu fünft ist sie trotz Bassistenwechsel weiterhin, dezente Dif- ferenzen mit viel Schlagkraft sind allerdings auch die hauptsächliche Stärke dieser Band, die Improvisation und Komposition ebenso wie Jazz und elektronische Musik neu zusammendenken will. Hier werden nicht einfach Kontrabässe über Drum Machines gelegt, auch auf CHANTS ist wie schon beim Vorgänger die Verzahnung beider Genres viel integrativer.

Heraus dabei kommt Musik, die in ihrer Haltung das transportiert, was Simon Reynolds dereinst mit dem Begriff Postrock eigentlich meinte: Ein paar Leute beherrschen ihre Instrumente zwar sehr gut, ordnen ihre Egos aber dem nach den ausdauernden Jam-Sessions entstandenen Editier-Marathons am Rechner erarbeiteten Endergebnissen unter. Die klingen mal ambient und leicht, meistens aber fiebrig-flirrend und apokalyptisch, überbordend und doch zielgerichtet. Sehr zeitgemäß: Dark Jazz für die Gegenwart.

