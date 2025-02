Abschiedswerk von Neuseelands Pop-Ikone, das auf beinahe 40 Jahre altem Material basiert.

Der finale Song dieser Doppel-LP trägt den Titel „I Don’t Want To Live Forever“, aber ein bisschen länger hätte es dann doch gerne sein dürfe: Am 28. Juli 2024 verstarb Martin Phillipps, er wurde nur 61 Jahre alt. Wobei selbst dieses Alter nach schwerem Drogenmissbrauch wie ein Wunder erscheint. Schön, dass der Singer/Songwriter aus Wellington noch eine ganz besondere Ehrung miterleben konnte, denn 2021 erhielt ein Asteroid den Namen (49291) Thechills. Captain Phillipps fliegt nun also durch den Hauptgürtel. Schön auch, dass er es auf Erden noch schaffte, seinen musikalischen Nachlass zu ordnen.

SPRING BOARD ist sein Vermächtnis, ein Blick ganz weit zurück, auf sehr düstere aber auch sehr helle Zeiten. In der kreativen Hochphase der Chills mit Alben wie BRAVE WORDS und vor allem KALEIDOSCOPE WORLD entstanden weitere Songs, die es aber nicht bis zur Vervollständigung schafften. Es dürfte nicht einfach gewesen sein, diese auf Kassetten verstaubten Fragmente nach beinahe vier Jahrzehnten zu rekonstruieren.

Wer nun hofft, dass The Chills auch Lieder der Güteklasse „Pink Frost“ oder „Rolling Moon“ hervorzaubern, wird vielleicht ein wenig enttäuscht sein. Dennoch: Mit der stabilen Crew der letzten Jahre, Gästen wie Neil Finn (Crowded House/Split Enz) und Musikern lokaler Bands zauberte Phillipps aus der historischen Asche unwiderstehlichen Up-Beat-Pop. Ein würdiger Abgang.

Welche Alben im Februar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.