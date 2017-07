Als 2013 das erste My-Bloody-Valentine-Album seit LOVELESS (1991) erschien, kam das einer lang angekündigten Hypnosesitzung gleich. In dieser Musik dehnte sich die Zeit über die Strecke einer Plattenveröffentlichung hinaus, sie erzählte damit auch von unserer komprimierten Welt. Die 1987 gegründeten Telescopes bewegen sich in einem vergleichbaren Kraftfeld, im Gegensatz zu My Bloody Valentine veröffentlicht Stephen Lawries Projekt aber seit 2002 wieder kontinuierlich.

AS LIGHT RETURN steht für Entfesselung im destruktiven Sinn, aber auch für Melancholie. Sie breitet sich über die minutenlangen Soundschlieren aus, denen Lawries Stimme kaum zu entkommen scheint. Wer behauptet, er würde ein Wort von dem verstehen, was Lawrie da von sich gibt, hat geschummelt. Aber es geht ja auch nicht um Texte, sondern um uns, die wir dieses Sounduniversum betreten, jedes Mal neu paralysiert, und im Mittreiben die Erfahrung machen, was Noise mit uns anstellen kann. In den 14 Minuten des finalen Drone-Tracks „Handful Of Ashes“ beginne ich mich bei ordentlicher Lautstärke angespannt zusammenzu­ziehen, bin aber im selben Moment befreit vom Hier und Jetzt.