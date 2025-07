Seit mehr als 20 Jahren versuchen sich Chris und Oliver Wood an der Aufgabe, das wenig veränderungsbereite Americana-Genre maximal flexibel auszulegen. Die Brüder spielen auch in Jazzgruppen, finden stilistische Grenzen generell überflüssig. Diese Grundhaltung mit amerikanischen Traditionen zusammenzubringen – das ist das Ziel dieser Unternehmung.

2018 gelang ihnen das so gut, dass es für das Album ONE DROP OF TRUTH eine verdiente Grammy-Nominierung gab. Seitdem nutzen die Wood Brothers die gestiegene Aufmerksamkeit, um noch bewusster außerhalb der Box zu denken. PUFF OF SMOKE bleibt ein Album auf den Fundamenten von Blues, Country und Western.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jedoch besitzt die Platte einen Groove, den man im Americana-Genre sonst nicht hört. Afrobeat, kreolische oder lateinamerikanische Einflüsse – die Beats schenken den Songs viel Unbekümmertheit. Der „Money Song“ erinnert an die genialen Indie-Spaßvögel They Might Be Giants, „Witness“ an die Alternative-Jazz-Funk-Rocker Soul Coughing, der lässige Titelsong an Paul Simon. Was für den großen Wurf fehlt: Melodien, die wirklich hängenbleiben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 08/2025.