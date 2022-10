Ultraflex Infinite Wellness

Das Rieseln von Sternenstaub eröffnet INFINITE WELLNESS, das zweite Album des norwegisch-isländischen Duos Ultraflex. „Relax”, der Track, der sich anschließt, gibt sogleich die Marschrichtung vor: Die Zeitmaschine der beiden Musikerinnen bringt sie wahlweise in die 80er, 90er oder, ganz frivol, auch mal in die 70er. Dabei entstehen Rollschuhdisco-Hymnen wie das ungemein eingängige „Baby” oder Tracks mit trashigen Eurodance-Anleihen wie die Leadsingle „My Vuoi“ mit der Sängerin Kuntessa.

Da steckt nicht nur jede Menge Pop drin, auch Techno-Trance für die neue Generation um Acts wie DJ Heartstring, die die euphorische Schamlosigkeit zurück in die Clubs bringt, wird verwurstet. Wenn dann noch ein Saxofon düdelt, ist die Überreizung perfekt. Das mag sich so geschrieben leicht anbiedernd und überfordernd lesen, funktioniert auf Albumlänge aber erstaunlich gut. Ultraflex präsentieren sich ultravariabel in den angeschnittenen Stimmungslagen, changieren mit ihren gehauchten Lyrics zwischen erotisierender Langsamkeit und aufpeitschendem Synth-Pop –mutmaßlich alles mit Beats aus der 808, kredibel!

