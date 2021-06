Westbam Famous Last Songs Vol.1

„Wenn Leute tanzen wollen, wird es Leute geben, die irgendwo zwei Boxen hinstellen und ein Brett hinlegen, und dann geht es los“ – eines der interessantesten Bonmots der Pandemie-bedingten Club-Diskurse stammt von Maximilian Lenz alias Westbam. Ein Reset der Clubkultur würde ihr nicht schaden, neue Strukturen müssten nur geschaffen werden.

FAMOUS LAST SONGS VOL. 1 bei Amazon.de kaufen

Umso erstaunlicher, welch konservative, im biedersten Sinne arrivierte Töne der DJ- und Producer- Veteran auf seinem oxymoronisch betitelten Album FAMOUS LAST SONGS VOL. 1 anschlägt. Jeder Track bis auf eine Ausnahme kommt mit Featuregast, gerne direkt aus dem Deutschpop-Mittelstand von Inga Humpe bis zum Ex-Sohn Mannheims und H-Blockxer Henning Wehland.

Auf „C’est La Vie” erklingt ungelogen ein Akkordeon zum Schunkel-Beat, die Vorabsingle „White Boy” beschwört das Girls jagende Weißbrot in Downtown – weiter weg vom Clubmusik-Status-quo, von zukunftsträchtigen Ambitionen ganz zu schweigen, geht kaum.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „The Boss“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Episode zur KW 39/2020 geht es darum, wie einem Silbermond noch die schlimmste Pandemie verhageln können, den Roman von Sebastian Janata, um Deutsche Laichen und die H-Blockx. Zieht euch einen Schal an, weint in die Armbeuge, Winter is coming – und die neue Popwoche erst recht.