Ya Tseen Indian Yard

Ja, Nicholas Galanin ist ein international anerkannter, indigener bildender Künstler aus Alaska, der in seinem umfangreichen und diversen, zwischen Skulptur, Fotografie, Installation, Performance und Politaktivismus angesiedelten Werk handwerkliche und künstlerische Traditionen seiner Tlingitund Aleuten-Vorfahren verarbeitet. Aber: Nein, INDIAN YARD, das erste Album seiner Band Ya Tseen ist nicht im entferntesten das verkopfte Kunst-Projekt mit indigenen Klängen, das man vielleicht vermutet hätte.

INDIAN YARD bei Amazon.de kaufen

Stattdessen hat das Trio, zu dem neben Galanin Zak D. Wass und Otis Calvin III gehören, mit der punktuellen Unterstützung von Shabazz Palaces, Portugal. The Man oder Nick Hakim für INDIAN YARD Songs eingespielt, die vor allem eins sein wollen: Pop. Ob das hymnische „Light The Torch“, der Sly-Stone-artige Party-Track „Get Yourself Together“ oder das triphoppige „A Feeling Undefinded“: Fast könnte man glauben, Galanin habe vor allem den Weltmusik-Verdacht verhindern wollen.

Wenn es so war, ist es ihm hervorragend gelungen: Auf INDIAN YARD finden sich nur wenige Spuren seines indigenen Backgrounds, so das in Yunik gesungene „Back In That Time”. Ansonsten weigern sich Ya Tseen sehr erfolgreich, in eine Schublade gesperrt zu werden.

Herzlichkeit ist keine Schande. Die Kölner dekorieren den Elektro-Pop-Kadaver noch mal so richtig schön.

Die norwegische Klick-Königin beweist, dass ihr queerer Pop auch auf Albumlänge trägt.

Adieu, Folk-Langweile: Die Musikerin findet zum Pop.

Ihr neues Album HAPPIER THAN EVER erscheint am 30. Juli 2021.

Ob es sich bei der Platte nur um einen neuen Arbeitstitel ihres bereits angekündigten Albums ROCK CANDY SWEET handelt, ist aktuell noch unklar.

Der Choreograf Wade Robson behauptet, als Kind von Michael Jackson missbraucht worden zu sein. Seit Jahren versucht er Jacksons Nachlassverwaltung dafür zu verklagen.