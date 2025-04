„Berlin – Ecke Schönhauser…“ ist ein DEFA-Film von 1957, der das Lebensgefühl der Nachkriegsgeneration einfing. Nahezu sieben Jahrzehnte später setzt Zartmann der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg ein weiteres Denkmal, aber gibt vor allem Innenleben und Außenwirkung der jetzt Anfangzwanzigjährigen eine Stimme. Die SCHÖNHAUSER EP mit neun Tracks wäre eigentlich ein verkapptes Debütalbum, gäbe es mit der DAFÜR BIN ICH FREI EP aus dem vergangenen Jahr mit acht Songs nicht schon ein solches.

Der Berliner, der Vorname und Geburtsdatum geheim hält, hatte 2021 mit „2 Blocks“ einen frühen Rap-Hit, verschwand dann aber wegen Vertragsschwierigkeiten in selbstgewählter Zurückhaltung, bevor er als Junger Milder 2.0 wieder auftauchte und seitdem auch dank Features mit Ski Aggu oder Bausa bedächtig, aber beständig in einen Teenie-Star-Status hineingewachsen ist. Das gelingt ihm, weil er sowohl das gerade so beliebte Nuscheln kann, aber auch hinreißend stürmische Songs wie „Niemand“, das eine Feier-als-gäb’s-kein-Morgen-Mentalität gleichzeitig glorifiziert und melancholisch hinterfragt.

Von dieser sensiblen Balance lebt auch SCHÖNHAUSER, auch abzulesen an den Gästen: Mit dem etwa gleich alten Rapper Gustav geht er die nächtliche „Schönhauser“ lang, mit Max Raabe, der sein Vater sein könnte, singt er in „Lass es gehen“ zum üppigen Streicherarrangement ein wenig frühvergreist: „Bevor es bleibt, wie es ist, lass uns aufhören.“ Woanders ist Zartmann dann wieder „ein verfuchter Hedonist“ und „schmeißt alles hin“. Während musikalisch aus Indie-Pop, Dancebeats und 80ies-Rock eine schlüssige Melange entsteht, zeigt nicht nur das Auto-Tune-Experiment „Dein dudenkstsoschoen“, dass Zartmann nicht nur Trap kennt, sondern auch Bon Iver – und dass dieses Debütalbum, sollte es jemals erscheinen, wohl spannend wird.

