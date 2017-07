„Rick und Morty“: Staffel 3 ab heute im TV und Stream

Only a show this smart could be so stupid“: Der selbstgewählte Slogan beschreibt die Comic-Serie „Rick and Morty“ eigentlich ganz gut. Dermaßen viele Referenzen und popkulturelle Anspielungen werden in keiner anderen Show verarbeitet – und dann auch noch in ziemlich kluge Satire verwandelt. „Rick and Morty“ ist innerhalb von zwei Staffeln zu Phänomen geworden, die dritte Staffel wurde sehnlichst erwartet.

Ab heute ist es in Deutschland soweit. Auf dem Sender TNT Comedy (zum Beispiel bei Sky) läuft an jedem Mittwoche um 21:50 Uhr eine neue Episode der animierten Serie – sogar im englischen Original. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge, was angesichts der Tatsache, dass die erste Folge der dritten Staffel bereits im April online zur Verfügung stand, auch angebracht ist. Ab September zeigt TNT Comedy dann die deutsche Fassung. Via Sky Entertainment Ticket kann man die Serie aktuell auch schon streamen.

Der Staffelstart wurde immer wieder verschoben, die Produktion dauerte länger als geplant. Zwischenzeitlich ließen sich die Produzenten sogar zum makaberen Scherz hinreißen und verkündeten die Absetzung von „Rick and Morty“. Wer nicht auf TNT Comedy zugreifen kann und die Serie dennoch legal schauen möchte, wird sich nicht besonders lange gedulden müssen: in der Regel landet „Rick and Morty“ relativ zügig im Netflix-Programm. Einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht.