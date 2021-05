Eine „Rick and Morty“-Folge von Kanye West? Dan Harmon gibt Updates

Rapper, Designer, religiöser Prediger, Präsidentschaftskandidat und jetzt auch noch Serien-Autor? Bereits 2019 wurde bei einem Treffen von Kanye West und den Machern von „Rick and Morty“ über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. In einem Interview sprach Dan Harmon, der kreative Kopf hinter der Serie, über den Status einer möglichen „Kanye-Episode“.

Kanye West soll seine Kreativität fließen lassen

Mit konkreten Details zu einem Release-Datum oder einer möglich Storyline hielt sich Dan Harmon in seinem Interview mit MSNBC zurück. Er macht jedoch deutlich, dass es dabei nicht nur um einen Gast-Auftritt des Rappers oder einen exklusiven Song geht, sondern vielmehr um die Verschmelzung zweier Universen. Wortwörtlich sagte Harmon über die Zusammenarbeit mit Yeezy: „Ich glaube, wenn Kanye mit dabei ist, wie er es bereits angekündigt hat, um eine Folge zu produzieren, wird es nicht nur so sein, dass er nur eine Gaststimme spielt oder ein Lied performt. Wir sind uns einig, dass er in das ,Rick and Morty‘-Franchise verwoben werden muss, sodass seine Integrität mit einfließt.“

Empfehlung der Redaktion Hat Kanye West sein Yeezy-Logo von Walmart geklaut?

Dan Harmon beschreibt Kanye als „unglaublichen Zuhörer“ und Fan der Serie

Harmon gab Preis, dass im Falle einer Zusammenarbeit eine Menge von Kanyes Musik einfließen würde. Dies würde aber zunächst einmal eine Menge Zustimmungen durch verschiedene Seiten voraussetzen: „Ich glaube, das ist der Moment, wenn sieben verschiedene Firmen – und ich mache ihnen deswegen keinen Vorwurf, da das ihr Job ist – sagen müssen: ,Whoa, wartet mal. Macht mal halblang, ihr Psychos. Was tut ihr da?‘“ Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung des Rappers und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten beschreibt Harmon Kanye als einen „unglaublichen Zuhörer“, wenn es um kreativen Austausch geht: „Ich habe mit ihm mehr als vier Stunden geredet und ich glaube, wir haben beide gleich viel geredet. Das gilt für jeden, der mit am Tisch saß.“

Empfehlung der Redaktion Azelia Banks will ein Kind von Kanye West

Kanye West, der ein bekennender „Rick and Morty“-Fan sein soll, weiß offenbar „alles“ über das Serien-Universum. Auf die Frage, welcher Aspekt der Serie den Rapper denn besonders anspreche, antwortete Harmon: „Diese freche Fantasie, dass wir die Klügsten im Raum sind, dass wir es besser wissen (…) und dass wir von Menschen umgeben sind, die es nicht verstehen.“

Eine fünfte Staffel von „Rick and Morty“ soll am 20. Juni auf Adult Swim erscheinen. Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Staffel anschauen: