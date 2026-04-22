Neue Single von Prince: Ideen-Klau bei Michael Jackson?

Zum zehnten Todestag erscheint Prince’ unveröffentlichter Song „With This Tear“ aus dem Archiv des Superstars. Das Artwork erinnert deutlich an Michael Jacksons „Cry“ – Zufall oder Hommage?

Am 21. April ist mit „With This Tear“ ein bislang unveröffentlichter Song aus dem Archiv des Popgenies Prince erschienen. Für Aufsehen sorgt das Cover der Single, das starke Parallelen zu Michael Jacksons „Cry“ aus dem Jahr 2001 aufweist.

Prince-Song aus dem Vault

Prince hatte „With This Tear“ bereits 1991 geschrieben und später Céline Dion übergeben, die die Ballade 1992 für ihr selbstbetiteltes Album aufnahm. Nun erscheint Prince’ eigene Version erstmals offiziell und eröffnet eine neue Veröffentlichungsreihe aus dem berühmten „Vault“ des Künstlers.

Artwork erinnert an „Cry“

Die Optik der Single mit dem verpixelten Auge samt zugehöriger Braue und der hervorgehobenen Träne erinnert frappierend an das Design von „Cry“, einer Single von Michael Jackson aus seinem gefloppten letzten Album, INVINCIBLE, von 2001.

Zufall oder Hommage?

Zufall, Absicht oder Hommage? Dafür, dass es sich hierbei gewiss nicht um ein Tribut an den gefallenen „King of Pop“ handelt, spricht zweierlei: Zum einen war „Cry“ ein gewaltiger Misserfolg für Jackson, erreichte nicht mal die Top 100 der US-Charts und ist so weitgehend unbekannt. Die Anspielung würde daher kaum registriert werden. Zum anderen galten die beiden Stars jahrelang als erbitterte Rivalen. Die Konkurrenz speiste sich aus gegenseitigem Respekt, aber auch aus zurückgewiesenen Annäherungen, etwa als Prince nicht bei Jacksons Charity-Extravaganza „We Are The World“ mitmachen wollte und auch einen Duett-Beitrag für „Bad“ ablehnte.