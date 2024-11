Prince: Schwester Tyka Nelson ist im Alter von 64 Jahren verstorben

Im Juni 2024 hatte sie ihren Rückzug aus der Musikwelt angekündigt und mitgeteilt, dass sie an ihren Memoiren arbeite.

Tyka Nelson, Sängerin und Schwester von Prince, ist am Montagmorgen (04. November) verstorben. Ihr Cousin Charles „Chazz“ Smith hat dies auf Facebook bekannt gegeben. Dazu schrieb er: „Unsere Familie ist sehr traurig über die Nachricht vom Tod meiner Cousine Tyka Evene Nelson, die heute Morgen verstorben ist.“ Auch ihr Sohn President Nelson bestätigte den Tod seiner Mutter, wollte aber keine weiteren Details zur Todesursache nennen. Sie wurde 64 Jahre alt.

Zur Todesanzeige von Tyka Nelsons Cousin:

„Ich kann zufällig singen, ich singe gerne“

Nelson war das einzige vollwertige Geschwisterkind vom 2016 verstorbenen Prince. Wie ihr berühmter Bruder machte sie sich als Musikerin einen Namen und veröffentlichte zwischen 1988 und 2011 vier Alben. Mit der von Bass-Legende Larry Graham produzierten Single „Marc Anthony’s Tune“, der auch für Prince spielte, erreichte sie Platz 33 der Billboard Charts für „Hot R&B/Hip-Hop Songs“.

Noch im Juni wollte sie in der Veranstaltungsstätte Dakota, in Minneapolis, ihr Abschiedskonzert geben und sich danach endgültig aus dem Musikgeschäft zurückziehen; wegen einer Krankheit konnte sie den Auftritt allerdings nicht wahrnehmen. In einem kurz zuvor geführten Interview mit „Star Tribune“ hatte sie noch einmal klargemacht: „Ich werde älter. Ich war wirklich keine Sängerin. Ich bin eine Schriftstellerin. Ich kann zufällig singen. Ich singe gerne.“ Des Weiteren bestätigte sie, dass sie gerade an ihren Memoiren schreibe.

Zu den Hinterbliebenen von Tyka Nelson gehören neben President ihr anderer Sohn Sir, die Halbschwestern Sharon und Norrine Nelson sowie ihr Halbbruder Omarr Baker. Sie war neben ihnen eine der Erben des Vermögens von Prince. Wie seine Schwester erreichte die zwei Jahre ältere Musiklegende kein hohes Alter und starb mit 57 Jahren. Die Autopsie ergab eine Überdosis Fentanyl als Todesursache.