Rob Reiner: Wie seine Ehe mit Michele das Ende von „Harry und Sally“ prägte

Rob Reiner traf Michele am Set von „Harry und Sally“ – und schrieb das Ende um. Die Geschichte hinter dem Kultfilm und dem tragischen Tod.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sind Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer Reiner tot in ihrem gemeinsamen Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles aufgefunden worden. Wie der US-Sender NBC berichtete, ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts, nachdem bei beiden Verstorbenen Stichwunden festgestellt worden seien.

Familie betrauert Tod des Regisseurs

In einer Stellungnahme der Familie, die der „Los Angeles Times“ vorliegt, heißt es: „Es ist mit tiefstem Bedauern, dass wir das Ableben von Rob und Michele bestätigen müssen.“ Reiner gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden Figuren des amerikanischen Films und Fernsehens. Der Regisseur, Produzent und Schauspieler war bekannt für seine Fähigkeit, emotionale Geschichten mit gesellschaftlicher Relevanz zu verbinden.

„Harry und Sally“ – Liebe veränderte das Ende

Besonders nachhaltig wirkte sein Schaffen mit der romantischen Komödie „Harry und Sally“ aus dem Jahr 1989. Die Entstehung des Films war eng mit Reiners eigener Lebensgeschichte verbunden. In einem Interview mit CNNs „Who’s Talking to Chris Wallace“ im Jahr 2024 erklärte er: „Ich war zehn Jahre lang verheiratet, dann zehn Jahre lang Single und wusste nicht, wie ich jemals mit jemandem zusammen sein könnte – und daraus entstand ‚Harry und Sally‘.“

Ursprünglich habe der Film ein offenes Ende haben sollen. Doch Rob Reiners Begegnung mit Michele Singer während der Dreharbeiten veränderte seine Perspektive: „Ich habe meine Frau Michele kennengelernt, mit der ich nun seit 35 Jahren verheiratet bin. Ich habe sie während der Dreharbeiten kennengelernt und das Ende geändert.“

Vermächtnis eines Hollywood-Regisseurs

Neben „Harry und Sally“ inszenierte Reiner weitere Filmklassiker wie „Stand By Me“, „Die Braut des Prinzen“ und „Eine Frage der Ehre“. Als Sohn der Comedy-Legende Carl Reiner war er früh mit der Unterhaltungsbranche verbunden. Michele Singer Reiner arbeitete als Fotografin und Produzentin und leitete das Reiner Light Studio. Das Paar war seit 35 Jahren verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder.

Trauer in Politik und Hollywood

Die Nachricht vom Tod des Ehepaars löste zahlreiche öffentliche Trauerbekundungen aus Politik und Hollywood aus. Gouverneur Gavin Newsom, Nancy Pelosi und L.A.-Bürgermeisterin Karen Bass würdigten Reiners gesellschaftliches Engagement, während Kolleg:innen aus der Filmbranche sein künstlerisches Vermächtnis und seinen Einfluss auf Generationen von Filmschaffenden hervorhoben.