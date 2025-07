Robbie Williams: Große Sorge wegen der Gesundheit der Eltern

Robbie Williams hat sich in einem aktuellen Instagram-Beitrag zur gesundheitlichen Situation seiner Familie sowie zu seinem eigenen Zustand während seiner laufenden „Britpop“-Tour geäußert. Der Sänger berichtet, er sei seit mehreren Wochen an einem Virus erkrankt, der ihn stark schwäche.

Erkrankungen während einer Tour seien keine Seltenheit, sagt er – in diesem Fall kämen jedoch mehrere belastende Faktoren zusammen. „Bei meinen Eltern daheim? Sehr prekär im Moment“, so der 50-Jährige. „Das sind reale Dinge, die mich und meine Frau zutiefst betreffen. Und wenn es sie betrifft, dann auch mich.“

Um die familiären Belastungen geht es

Seine Mutter Janet wurde im November 2024 mit Alzheimer diagnostiziert und erkennt ihren Sohn inzwischen nicht mehr. Sein Vater Pete hat Parkinson, kann das Haus kaum noch verlassen. Früher stand er bei Williams’ Shows noch mit auf der Bühne, heute sei das nicht mehr möglich.

Und auch Ayda, die Frau des Sängers, mit der er seit 2010 verheiratet ist, hat familiär zu kämpfen. Ihre Mutter Gwen ist schwer erkrankt. Gebärmutterhalskrebs, Lupus, Parkinson. „Sie ist die mutigste Frau und kämpft, kämpft, kämpft“, schreibt Williams. Trotz aller Belastung steht der Brite jeden Abend auf der Bühne, zuletzt in Leipzig, Wien und Triest. Nun steht Berlin auf dem Plan.

Williams teilt persönliche Einblicke auf Instagram:

Robbie Williams kommt nach Deutschland

Am 21. und 22. Juli spielt Robbie Williams in der Waldbühne in Berlin. Es ist die vierte deutsche Stadt, die er diesen Sommer besucht. Nach dem Hauptstadt-Stopp geht es weiter nach München und Frankfurt. Die Konzerte sind Teil seiner „Britpop“-Tour zum gleichnamigen Album, das im Herbst 2025 veröffentlicht wird.