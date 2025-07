Robbie Williams in Berlin: Einlass, Support, Setlist, Tickets, Anfahrt, Parken & Wetter

Am 21. und 22. Juli spielt Robbie Williams in der Waldbühne in Berlin. Es ist die vierte deutsche Stadt, die er diesen Sommer besucht. Nach Berlin geht es weiter nach München und Frankfurt. Die Konzerte sind Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird. Hier alle Informationen zu seines Gigs in der Hauptstadt.

Tickets

Beide Konzerte sind nahezu ausverkauft. Auf Eventim gibt es jeweils nur noch vereinzelte Tickets seitlich der Bühne, die eventuell sichtbehindert sind – sie kosten rund 130 Euro.

Zeiten & Support

Die Zeiten sind für beide Tage identisch. Der Einlass beginnt ab 16:30 Uhr und die Show beginnt um 18.30 Uhr mit dem Support-Act Lottery Winners. Gegen 19:30 Uhr kann dann mit dem Auftritt von Williams gerechnet werden.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan Hartman cover) The Way We Were (Barbra Streisand cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John Kander cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love / 1999 She’s the One (World Party cover) My Way (Claude François cover) Feel Angels

Anfahrt & Parken

Die Adresse von der Waldbühne lautet: Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.

Um einem übermäßigen Andrang entgegenzuwirken, empfehlen die Veranstalter:innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 gelangen Besucher:innen bis zum Bahnhof Pichelsberg. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg bis zur Waldbühne.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann auf dem kostenpflichtigen Parkplatz P07 parken, erreichbar über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). In Ausnahmefällen stehen zusätzlich die Parkplätze P04 und P05 zur Verfügung. Diese sind ebenfalls kostenpflichtig und über die Flatowallee sowie Trakehner Allee erreichbar.

Wetter

Am 21. Juli soll es mittags etwa 21 Grad warm werden, begleitet von stärkerem Regen. Dieser soll jedoch ab 19 Uhr aufhören, die Wolken bleiben allerdings bestehen. Ab 22 Uhr fällt die Temperatur auf etwa 19 Grad, Regen wird bis Mitternacht jedoch nicht mehr erwartet.

Am 22. Juli werden mittags rund 23 Grad und leichter Regen vorhergesagt. Dieser soll sich den gesamten Abend über halten, voraussichtlich bis etwa 21 Uhr. Die Temperaturen sinken bis 22 Uhr langsam auf etwa 20 Grad.