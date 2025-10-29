Lady Gaga in Berlin: Alle Infos zu Tour, Konzert, Zeiten und Tickets

So imitiert Lady Gaga auf ihrem neuen Album Taylor Swift

Lady Gaga kommt mit ihrer „Mayhem Ball Tour“ nach Berlin. Hier gibt’s Details zu Tickets, Zeiten, Anfahrt & Setlist der Shows in der Uber Arena.

Am 4. und 5. November gastiert Lady Gaga im Rahmen ihrer „Mayhem Ball Tour“ in Berlin. An beiden Abenden tritt sie in der Uber Arena auf. Alles, was man über die beiden Konzerte in der Hauptstadt wissen muss, gibt es hier.

„The Mayhem Ball“ ist die siebte Konzerttournee des US-amerikanischen Megastars. Sie umfasst 87 Shows und begann am 16. Juli 2025 in Paradise, Vereinigte Staaten. Sie führt die preisgekrönte Sängerin und mit ihrem jüngsten Album MAYHEM nach Europa, Australien und über Asien zurück nach Nordamerika, wo die Tour im April 2026 sein Finale findet. Aber erst einmal zu Berlin …

Tickets

Im offiziellen Verkauf sind sämtliche Ticketkategorien bereits ausverkauft. Schon wenige Minuten nach Beginn des Vorverkaufs waren alle Karten vergriffen – trotz teils hoher Preise. Laut der Website von Eventim kosteten Standardtickets in der Hauptstadt zwischen 72,25 und 239,00 Euro, Premiumkarten lagen bei weit über 600 Euro. Für zusätzlichen Ärger sorgten technische Probleme: Viele Fans wurden kurz vor dem Kauf aus der Warteschlange geworfen oder konnten reservierte Tickets nicht abschließen, wie einige auf X berichteten. Wer großes Glück hat, könnte noch im privaten Weiterverkauf fündig werden – allerdings sind dort die Chancen gering und die Preise nahezu unbezahlbar.

Support

Der Support-Act für Lady Gaga in Berlin ist bislang nicht bekannt.

Zeiten

Die Show soll um 20 Uhr beginnen, Einlass ist ab 18 Uhr.

Setlist

Die Setlist zu Lady Gagas „Mayhem Ball Tour“ umfasst Songs aus verschiedenen Alben wie ARTPOP, THE FAME MONSTER und BORN THIS WAY. Sie ist in mehrere Acts unterteilt. Die Reihenfolge kann von Show zu Show leicht variieren; bei ihrem Konzert in Barcelona spielte Lady Gaga kürzlich folgende Songs:

Akt I: Of Velvet And Vice

„Bloody Mary“

„Abracadabra“

„Judas“

„Aura“

„Scheiße“

„Garden of Eden“

„Poker Face“

„Abracadabra“ (Gesaffelstein-Remix)

Akt II: And She Fell Into A Gothic Dream

„Perfect Celebrity“

„Disease“

„Paparazzi“

„LoveGame“

„Alejandro“

„The Beast“

Akt III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

„Killah“

„Zombieboy“

„The Dead Dance“

„LoveDrug“

„Applause“

„Just Dance“

„The Dead Dance“

„Wake Her Up!“

Akt IV: Every Chessboard Has Two Queens

„Shadow of a Man“

„Kill for Love“

„Summerboy“

„Born This Way“

„Million Reasons“

„Shallow“

„Die With a Smile“

„Dance in the Dark“

„Come to Mama“

„Vanish Into You“

Finale: Eternal Aria Of The Monster Heart

„Bad Romance“

Zugabe:

„How Bad Do U Want Me“

„Perfect Illusion“

Anfahrt

Die Location befindet sich am Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Uber Arena ist dank ihrer zentralen Lage gut erreichbar. In unmittelbarer Nähe liegen die Haltestellen Warschauer Straße und Ostbahnhof, die per S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram angebunden sind. Auch Regional- und Fernverkehr halten direkt am Ostbahnhof.

Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Auto kommt, sollte ausreichend Zeit für die Anfahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte gilt die Adresse: Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin.

Am 7. März 2025 veröffentlichte Lady Gaga zuletzt unter dem Namen MAYHEM ihr siebtes Studioalbum. Aufmerksamkeit erregte außerdem ihre Schauspielrolle in jüngst erschienenen zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Wednesday“.