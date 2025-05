The Greatest: So gut war Billie Eilish live in Berlin

The Lottery Winners spielten erst vergangenen März eine Reihe von Shows in Deutschland. Dabei soll es aber nicht bleiben: Im Dezember 2025 kommt die Band für vier weitere Konzerte zurück, um ihr neues Album KOKO live zu präsentieren. Hier alle Informationen dazu.

The Lottery Winners live 2025: Deutschland-Gigs im Überblick

06.12. Bochum, Rockpalast

09.12. Hannover, Musikzentrum

10.12. Leipzig, Moritzbastei

12.12. München, Backstage

Tickets

Karten für die Club-Shows gibt es über die gängigen Vorverkaufsstellen ab 29,45 Euro.

Ihren Anfang nahmen The Lottery Winners 2008 in den Pubs ihrer Heimatstadt Leigh in Lancashire. Gegründet von Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd und Joe Singleton, fassten sie durch selbstständige Veröffentlichung von Singles und Touren durch das Vereinigte Königreich Fuß in der Musikindustrie.

Ihr Durchbruch kam, als sie von Musikmogul Seymour Stein bei einer Live-Show entdeckt wurden. Dies führte 2019 zu einem Plattenvertrag bei Modern Sky UK und der Veröffentlichung ihres Debütalbums THE LOTTERY WINNERS im Jahr 2020.

Die aktuelle und mittlerweile vierte Platte KOKO erschien bereits im März und brachte die Gruppe bereits zum zweiten Mal auf den ersten Platz der britischen Albumcharts.