Janet Jackson live in Berlin: Tickets, Support, Anfahrt, Zeiten, Setlist

Die Pop-Ikone spielt am 8. Oktober ein Konzert in der Hauptstadt. Alle wichtigen Infos dazu hier.

Janet Jackson startete den Europa-Teil ihrer „Together Again“-Tour Ende September in Paris. Für zwei Konzerte in München und Köln betrat die Sängerin auch hierzulande bereits die Bühne und beendet nun ihren Aufenthalt in Deutschland mit einem Auftritt in der Berliner Uber Arena am 8. Oktober. Alles was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier.

Tickets

Wer sich bislang noch kein Ticket für das Konzert sichern konnte, hat bislang noch immer die Möglichkeit, sich Konzertkarten über Eventim zu ergattern. Sitzplätze in den ersten vier Kategorien stehen zur Verfügung, wobei die Preise je nach Kategorie zwischen 94,25€ und 151,75€ variieren.

Zeiten

Janet-Jackson-Fans dürfen bereits ab 18 Uhr in die Arena hinein. Voraussichtlich soll die Live-Musik um 19:45 starten und bis 22:45 Uhr gehen.

Support

Zunächst wird der Support-Act der 58-Jährigen die Bühne betreten. In Berlin handelt es sich um Wyclef Jean. Der 54-Jährige ist seit 1988 Mitglied bei den Fugees und war auch Teil der HipHop-Gruppe Soul Assassins. Des weiteren arbeitete er im Laufe seiner Karriere mit Künstler:innen wie unter anderem Destiny’s Child, Whitney Houston, Michael Jackson, The Black Eyed Peas, Ivy Queen, Sinéad O’Connor und Mick Jagger zusammen und fungierte in dem Rahmen als Songwriter und/oder Produzent.

Setlist

Auf ihrem Konzert in München am Samstag (5. Oktober) spielte Janet Jackson folgende Songs:

Night 2nite Slolove Rock With U Throb All Nite (Don’t Stop) No Sleeep Got ‚til It’s Gone That’s the Way Love Goes Love Will Never Do (Without You)

ACT II

What Have You Done for Me Lately (beinhaltete Elemente von „Get It Out Me“) Nasty (beinhaltete Elemente von „Not Like Us“ von Kendrick Lamar) The Pleasure Principle You Want This When I Think of You Diamonds (Herb-Alpert-Cover) The Best Things in Life Are Free (beinhaltete Elemente von „Lonely“ & „Funny How Time Flies (When You’re Having Fun)“) Control Son of a Gun (I Betcha Think This Song Is About You) Take Care Let’s Wait Awhile Again Any Time, Any Place I Get Lonely With U

ACT III

The Body That Loves You (beinhaltete Elemente von „Runaway“, „Spending Time With You“ & „What’s It Gonna Be“ von Busta Rhymes) Runaway All for You Alright Escapade Miss You Much Feedback So Excited

ACT IV

Would You Mind (beinhaltete Elemente von „You Ain’t Right“ & „Dammn Baby“) State of the World The Knowledge If Scream (Michael-Jackson-Cover) (beinhaltete Elemente von „If“ & „Black Cat“) Rhythm Nation

Zugabe:

Whoops Now Together Again

Anfahrt

Uber Platz 1

10243 Berlin

Die Veranstalter empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zur Uber Arena zu nutzen, da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind. In der Nähe der Uber Arena befinden sich zwei gut angebundene Haltestellen: S+U Warschauer Straße und der Ostbahnhof, die beide nur wenige Minuten zu Fuß entfernt sind.

Anreise mit der S- und U-Bahn:

S+U Warschauer Straße: Erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9, S75 und den U-Bahn-Linien U1, U3.

Ostbahnhof: Von hier sind es ca. zwölf Minuten zu Fuß zur Arena, erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 sowie zahlreichen Regionalzügen und Fernzügen (EC, IC, ICE, RB14, RE1, RE2, RE7).

Zusätzlich fahren an beiden Haltestellen Busse und Straßenbahnen:

S+U Warschauer Straße: Buslinien 300, 347, N1 (Nachtbus) und Trams M10, M13.

Ostbahnhof: Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus).

Anreise mit dem Auto:

Für die, die mit dem Auto anreisen müssen, wird empfohlen, der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen.

Es gibt nur begrenzte Parkmöglichkeiten direkt an der Arena, die zudem mit den umliegenden Gebäuden geteilt werden. Das Parkhaus Arena & Plaza steht jedoch 24 Stunden zur Verfügung:

Kosten: Drei Euro pro Stunde, mit einem Tageshöchstsatz von 30 Euro.