Robbie Williams in Hannover: Setlist, Tickets, Anfahrt, Parken und Wetter

Am 30. Juni spielt Robbie Williams in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Es ist das zweite seiner sieben Deutschland Konzerte. Nach Hannover geht es weiter nach Leipzig, Berlin, München und Frankfurt. Die Konzerte sind teil seiner „Britpop“ Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird.

Der Einlass beginnt ab 16 Uhr und die Show beginnt um 19.45 Uhr. Special Guest ist Lottery Winners. Hier alle Informationen zu seinem Gig in Hannover:

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan Hartman cover) The Way We Were (Barbra Streisand cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John Kander cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love / 1999 She’s the One (World Party cover) My Way (Claude François cover) Feel Angels

Tickets

Für das Konzert am Mittwoch (30. Juni) sind noch Tickets über Eventim verfügbar. Sitzplätze gibt es noch in einer Preiskategorien: für 167,91 Euro. Auch Stehplätze im Innenraum sind noch für 144,91 Euro erhältlich.

Anfahrt und Parken

Die Adresse der Heinz von Heiden Arena lautet: Robert-Enke-Straße 3, 30169 Hannover. Die Arena liegt in der Innenstadt, direkt am Maschsee. Aufgrund des parallelen Schützenfest-Aufbaus ist kein regulärer Parkplatz am Stadion verfügbar – insbesondere der Schützenplatz steht nicht zur Verfügung. Die Polizei rät dringend von der Anreise mit dem Auto ab.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Konzertticket berechtigt ab drei Stunden vor Einlass zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV im GVH-Gebiet (ohne Sonderlinien). Empfohlene Haltestellen:

Waterloo (Linien 3, 7, 9) → für Eingang Nord/Ost

Stadionbrücke (Linien 3, 7, 17, Busse 100/200) → für Eingang Süd/West

Der Fußweg von beiden Stationen zur Arena beträgt jeweils etwa sieben Minuten.

Park-and-Ride (P+R)

Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte auf P+R-Parkplätze im Umland ausweichen und von dort mit Bus oder Bahn weiterreisen, die Übersicht der Verkehrszentrale bietet Orientierung. Die Polizei empfiehlt außerdem die kostenlose App „NUNAV“, die zur besten Route und einem freien Parkplatz navigiert.

Wetter

Das Wetter am Konzerttag sieht vielversprechend aus. Mittags werden etwa 26 Grad erwartet, bei leichter Bewölkung. Ab 20 Uhr kühlt es auf rund 22 Grad ab, die Wolken bleiben. Regen ist nicht angekündigt.