Robbie Williams in Leipzig: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Am Mittwoch, den 9. Juli, tritt Robbie Williams in der Red Bull Arena in Leipzig auf. Es ist eines von sieben Konzerten in Deutschland. Zuvor hat er bereits in Hannover und Gelsenkirchen gespielt. Nach Leipzig stehen Shows in Berlin, München und Frankfurt auf dem Programm. Die Gigs sind Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird.

Einlass, Beginn & Support

Der Einlass ins Stadion beginnt um 16 Uhr. Die Show startet um 18:30 Uhr, nicht um 18:45 Uhr wie ursprünglich angekündigt.

Support-Act ist die Band The Lottery Winners, anschließend betrittt Robbie Williams die Bühne. Das Konzert endet voraussichtlich um 22 Uhr.

Tickets

Das Konzert von Robbie Williams in Leipzig ist noch nicht ausverkauft. Tickets gibt es über Eventim zu kaufen. Karten für den Stehplatz Innenraum kosten rund 145 Euro, der Preis für Stehplatz Golden Circle liegen bei 190 Euro. Sitzplätze starten bei 110 Euro. Viele der noch verfügbaren Sitzplätze sind als eventuell sichtbehindert ausgewiesen.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten die folgenden Tracks gespielt werden:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan Hartman cover) The Way We Were (Barbra Streisand cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John-Kander-Cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love / 1999 She’s the One (World-Party-Cover) My Way (Claude-François-Cover) Feel Angels

Anfahrt und Parken

In unmittelbarer Nähe des Stadions stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, sollte am besten die Park-and-Ride-Parkplätze nutzen. Diese befinden sich unter anderem an folgenden Standorten: Leipzig Messe, Lausen, Plagwitz, Leutzsch, Völkerschlachtdenkmal. Von dort aus ist eine Weiterfahrt mit der S-Bahn oder Straßenbahn möglich.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Sportforum mit Red Bull Arena und Arena Leipzig ist bequem mit der Straßenbahn erreichbar. Die Linien 3, 7, 8 oder 15 führen bis zu den am Stadion gelegenen Stationen „Waldplatz“ und „Sportforum“. Von dort sind es nur wenige Gehminuten. Alternativ fährt die Linie 4 zur Haltestelle „Feuerbachstraße“. Die Linien 3, 4, 7 und 15 halten alle am Hauptbahnhof.

Die Eintrittskarte zum Konzert gilt als Fahrschein für den ÖPNV im Stadtgebiet Leipzig. Im Voraus muss dafür ein Nahverkehrsticket als Kombiticket in einem extra Schritt gebucht werden. Diese Buchung ist kostenfrei. Das Ticket gilt für vier Stunden vor und vier Stunden nach dem Gig in der Tarifzone 110.

Wetter

Das Wetter am 9. Juli ist voraussichtlich wechselhaft. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad, zur Zeit des Konzerts sind um die 18 Grad angekündigt. Dabei ist meist stark bewölkt. Vereinzelt ist leichter Regen möglich.