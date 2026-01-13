Robbie Williams über Reunion von Take That: „Ich bin mir sicher“

Robbie Williams macht Fans Hoffnung: Ein Auftritt mit Take That sei nur eine Frage des Zeitpunkts.

Robbie Williams hat die Hoffnungen vieler Fans neu entfacht. In einem neuen Interview erklärte der 51-Jährige selbstbewusst, er sei sich „sicher“, dass er in Zukunft wieder mit seiner früheren Boyband Take That auftreten werde – gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass es dafür aktuell noch keine konkreten Pläne geben würde.

Von der Boygroup zum Solo-Megastar

Der Sänger, der 1990 als Mitglied von Take That berühmt wurde, verließ die Boygroup 1995 und startete anschließend eine beispiellose Solokarriere. Mit Welthits wie „Angels“, „Let Me Entertain You“, „Feel“ oder „Eternity/The Road to Mandalay“ prägte er eine ganze Pop-Generation. Seine Tonträger verkauften sich weltweit mehr als 77 Millionen Mal, dazu kommen 18 BRIT Awards – ein Rekord in Großbritannien. 2006 schrieb er zudem Geschichte, als für seine „Close Encounters Tour“ an einem einzigen Tag 1,6 Millionen Tickets verkauft wurden.

Nicht jetzt – aber definitiv in der Zukunft

Trotz dieses Erfolgs bleibt Take That ein wichtiger Teil seines musikalischen Lebens. Williams betont im Interview mit „BBC Radio 2“ , dass ein gemeinsamer Auftritt für ihn keine Frage des „Ob“, sondern des richtigen Zeitpunkts sei. An der aktuellen Neuauflage der legendären „Circus“-Tour, mit der Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen derzeit als Trio unterwegs sind, wird er allerdings nicht teilnehmen. „Ich fand es letztes Mal großartig. Aber nicht jetzt“, sagte er im Gespräch mit Moderator Scott Mills.

Die erfolgreiche Reunion von 2009

Besonders gern erinnert sich Williams an das Jahr 2009, als er zur Band zurückkehrte. Die gemeinsame „Circus“-Tour überzeugte ihn damals so sehr, dass er für das Album „Progress“ und die folgenden Live-Shows 2010 wieder Teil von Take That wurde. Die Konzerte zählen bis heute zu den erfolgreichsten der Bandgeschichte.

Neues Album im Fokus

Derzeit liegt Williams‘ Fokus jedoch auf seiner Solokarriere. Nach einer Terminverschiebung kündigt der Brite sein neues Album „Britpop“ nun für den 06. Februar 2026 an.

Parallel dazu verfolgt er aufmerksam den Erfolg seiner ehemaligen Bandkollegen, deren Tickets sich hervorragend verkaufen. Seine klare Aussage bei „BBC Radio 2“ lässt dennoch kaum Zweifel: Robbie Williams sieht sich wieder auf der Bühne mit Take That. Wann genau es dazu kommt, bleibt offen – doch die Ankündigung allein reicht, um die Comeback-Gerüchte neu zu befeuern.

