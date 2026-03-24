„Pa mi loli“ – Rosalías Konzert-Widmung befeuert Liebesgerüchte

Ein gewidmeter Song, gemeinsame Strandvideos und Blumensträuße: Die Hinweise auf eine Beziehung zwischen Rosalía und dem Model Loli Bahia häufen sich.

Die Datinggerüchte um Rosalía und das Model Loli Bahia wurden weiter angeheizt.

Die beiden sind vor einigen Tagen zusammen in Paris fotografiert worden. Auf den Bildern und Videos laufen die Sängerin und das Model lässig gekleidet nebeneinander. Bahia war ebenfalls am Tag zuvor beim Konzert der Spanierin anwesend und teilte viele Clips in ihrer Story.

Händchenhalten in Rio

Schon seit einiger Zeit wird gerätselt, ob die zwei ein Paar sind oder nicht. Die beiden wurden bereits zu Silvester in Rio gemeinsam beobachtet. Videos des angeblichen Paares, wie sie händchenhaltend ins Meer laufen, sind auf TikTok zu finden. Bereits im November kursierten zudem Videos von Bahia, in denen sie Rosalías Schal hielt. Im Januar wurden sie schon einmal zusammen in Paris gesichtet.

Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es zwar nicht – viele Fans denken dennoch, dass Rosalía und Loli Bahia zusammen sind. Manche zeigen sich jedoch noch unsicher, da die spanische Sängerin beispielsweise auch zehn Jahre älter als das Model ist.

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Widmung beim Pariser Konzert

Rosalías Auftritt in Paris hat die Gerüchte nun bestärkt. Dort soll sie ihren Song „La Rumba del Perdón“ mit den Worten „pa mi loli“ – auf Deutsch „für meine Loli“ – ihrer Freundin gewidmet haben. Bahia wurde außerdem dabei gesehen, wie sie einen großen Blumenstrauß zum Konzert bringen ließ. Die Sängerin gab während des Auftritts zu, dass sie in letzter Zeit oft in Paris gewesen sei und die Stadt sich bereits wie ein Zuhause für sie anfühle – wo Loli Bahia als Model arbeitet.

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Die 23-Jährige ist derzeit eines der bekanntesten Gesichter ihrer Branche und lief schon für große Modemarken wie Louis Vuitton, Chanel und Gucci.

Rosalía und frühere Beziehungen

Obwohl Rosalía ihre Sexualität nicht öffentlich labeln möchte, wäre Bahia nicht die erste Frau, mit der die Sängerin zusammen ist. Bereits 2019 gab es Gerüchte, dass sie „Euphoria“-Star Hunter Schafer daten würde – was Rosalía 2024 nachträglich bestätigte. Danach datete sie lange Zeit den Puerto-ricanischen Sänger Rauw Alejandro, mit dem sie auch verlobt war.

Zuletzt vermutete man, die Sängerin sei mit dem deutschen Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya liiert, nachdem gemeinsame Fotos der beiden im Frühjahr 2025 viral gingen. Einige Monate später wurde zudem ein Kuss-Foto der beiden veröffentlicht. Die Beziehung fand jedoch anscheinend im Winter 2025 ihr Ende.

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Die Fotos mit Loli Bahia machten jedenfalls ebenfalls große Runde und waren nicht die einzigen Bilder, die die Queer-Community in den letzten Tagen beschäftigten.