Robbie Williams live in Berlin: Setlist, Fotos und Videos

Am 22. Juli spielte Robbie Williams in der Waldbühne in Berlin. Es war eines seiner sieben Deutschland-Konzerte und die erste von zwei Shows in der Hauptstadt. Nach Berlin geht es weiter nach München und Frankfurt.

Die Gigs sind Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird. Hier einige Eindrücke des Konzerts.

Setlist

Diese Songs hat der 51-Jährige live performt:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan Hartman cover) The Way We Were (Barbra Streisand cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John Kander cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love 1999 She’s the One (World Party cover) My Way (Claude François cover) Feel Angels

Fotos & Videos

Hier gibt es einige Fan-Mitschnitte von Robbie Williams’ Konzert in Berlin:

Was es noch zu berichten gibt

Ursprünglich hätte Robbie Williams bereits am Montag (21. Juli) sein erstes Konzert in Berlin gegeben. Aufgrund eines Unwetters musste dieses jedoch auf Mittwoch (23. Juli) verschoben werden. Der Auftritt am Dienstag (22. Juli) wäre somit die zweite Show in der Hauptstadt gewesen.