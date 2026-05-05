Rock am Ring & Rock im Park: Hier Tickets gewinnen!

Hier gibt es 3x2 Festival-Tickets für das ausverkaufte Rock am Ring und Rock im Park 2026 zu gewinnen. Viel Glück!

Die Festivalsaison ist eröffnet und damit gehen auch wieder Rock am Ring und Rock im Park am Start. Und wir sagen mal so: Es ist alles vorbereitet, damit auch das Camp-Leben legendär wird.

Egal, ob Musikfans Entspannung suchen oder die nächste Challenge mit Freund:innen planen – in der Lidl-Area ist für jeden Festival-Typ etwas dabei. Here we go:

Move & Groove Zelt: Den Tag tiefenentspannt bei einer Yoga-Session starten oder sich nachmittags vom DJ ordentlich einheizen lassen, bevor es zur Mainstage geht.

Glamrock Station: Dem Look das letzte Highlight verpassen oder die passenden Lidl-Festival-Tattoos abholen, um im Scheinwerferlicht zu glänzen.

Stack Attack: Hier kann Teamgeist und Geschick bewiesen werden! Überdimensionale 3D-Lidl-Produkte dienen dazu, den höchsten Turm zu bauen. Wer am höchsten stapelt, ergattert coole Festival-Gadgets.

BBQ-Station: Grillen gehört zum Festival wie die Gitarre zum Rock. Einfach das Lidl-Grillgut mitbringen und die Station vor Ort nutzen – für die nötigen Dips ist gesorgt, damit Grillfans ihr perfektes BBQ genießen können.

Bei Rock am Ring können sich die Besucher:innen dieses Jahr zusätzlich über weitere Highlights in der Lidl-Area freuen:

Cornhole 2.0: Für alle Cornhole-Profis, die das Spiel auf ein neues Level heben wollen. Wer die meisten Bags in den Einkaufswagen versenkt, holt sich den Sieg.

Load-up Station: Akku leer oder Akkus leer? In der Load-up Station werden alle Batterien wieder aufgeladen. Gegen Vorzeigen der Lidl Plus App erhalten Besucher:innen ein gratis Optisana-Elektrolytgetränk, während das Handy an den Ladestationen Saft für die nächste Headliner-Show tankt.

Und jetzt gewinnen!

Wir haben etwas zu verteilen: Lidl und MUSIKEXPRESS verlosen je 3×2 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park – Entry & Camping. Einfach an verlosung@musikexpress.de mailen und folgende Infos hinzufügen: Vorname, Nachname, Adresse und bevorzugtes Festival – entweder RaR oder RiP.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 24. Mai 2026. Viel Erfolg!