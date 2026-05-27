Rock am Ring 2026: Magenta TV überträgt das Festival im Live-Stream

Magenta TV zeigt Rock am Ring 2026 erstmals seit 2019 wieder im Live-Stream. Iron Maiden, Linkin Park und Limp Bizkit – das volle Line-Up bequem von der Couch.

Gute Nachrichten für alle, die keine Tickets mehr bekommen haben: MagentaTV überträgt Rock am Ring.

Erstmals seit 2019 wieder im Stream

Nach sieben Jahren Pause ist Rock am Ring wieder gratis im Live-Stream der Telekom zu sehen. MagentaTV hatte zuletzt 2019 das Rock-Festival übertragen. Zwischenzeitlich hatten RTL+ und die Bild die Übertragung übernommen. Nun greift der Netz-Anbieter das Konzept erneut auf – nach eigenen Aussagen auf Nachfrage ihrer Kund:innen. Und verbessert Gleichzeitig den Empfang auf dem Festivalgelände mit zusätzlichen Mobilfunkmasten.

Für alle, die für das Festival vom 4. bis 6. Juni keine Karten mehr ergattern konnten, könnte das ein Trostpflaster sein. Das Rock am Ring 2026 war so früh ausverkauft wie noch nie – bereits im Oktober 2025. Verantwortlich dafür dürfte unter anderem ein hochklassiges Line-Up sein, auf dem sich Namen wie Iron Maiden, Linkin Park und Limp Bizkit finden. Nun können die Daheimgebliebenen das Spektakel bequem von der Couch aus verfolgen. Ein Magenta-Abo braucht es dafür nicht.

Festival-Feeling lässt sich nicht streamen

Wer schon einmal auf einem Festival war, weiß: Zum Erlebnis gehört mehr als gute Konzerte. Ob mit Schlamm an den Sohlen oder in der sengenden Hitze, mit Staub oder Bier – oder beidem – verklebt: Für manch eine:n klingt das nach Albtraum, für viele Festivalgänger:innen nach dem Himmel auf Erden. Sind Live-Streams von Festivals der Tod des echten Festivalerlebnisses?

Komfort und Inklusion

Der Komfort auf Festivals nimmt stetig zu: von Glamping-Angeboten mit Nachtruhe über exklusive Bereiche bis hin zu Fast-Lane-Zutritt in die ersten Reihen vor der Bühne. Mit genug Geld lässt sich ein Festival-Aufenthalt mittlerweile fast so komfortabel gestalten wie im Fünf-Sterne-Hotel. Für manche spricht das gegen die Atmosphäre solcher Veranstaltungen – gleichzeitig macht es Festivals inklusiver: für Menschen, die aus verschiedenen Gründen beispielsweise nicht im Zelt schlafen oder mehrere Stunden stehen können. Wirklich zugänglich sind solche Upgrades jedoch nur für Menschen mit dem entsprechenden Budget. Hier können Streaming-Angebote wie das von MagentaTV tatsächlich aushelfen: Die ganze Show der beiden Hauptbühnen, gratis übertragen aufs eigene Sofa.