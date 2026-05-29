Kein Chaos mehr: So will Rock im Park 2026 die Anreise verbessern

Rock im Park 2026 verbessert Anreise und Check-in: Mit NUNAV-App, mehr Einlasspunkten und gratis ÖPNV-Ticket soll das Nürnberg-Festival dieses Jahr reibungsloser laufen.

Nürnberg im Chaos – Das wollen Rock im Park sowie die Stadt Nürnberg dieses Jahr verhindern. Ein Event in der Größe des Rock-Festivals, das jährlich am Dutzendteich in Nürnberg stattfindet, verlangt enorm viel Organisationsarbeit und ein gut geöltes Logistiksystem. Nachdem Festivalgänger:innen letztes Jahr über lange Schlangen und Wartezeiten geklagt hatten, will die Festivalorganisation für 2026 nachbessern.

Nachjustierungen bei An- und Abreise

Vor allem An- und Abreise sind für Rock im Park eine große Herausforderung. Wenn 80.000 Besucher:innen auf das Gelände strömen oder nach Ende des Feierns möglichst schnell nach Hause möchten, kann das vor allem zu einem führen: Stau. Daher hat Rock im Park in Abstimmung mit Behörden und Sicherheitsbeauftragten Änderungen durchgeführt, die langes Warten und Chaos vermindern sollen. Ein Beispiel für solche Anpassungen sind mehr und größere Check-in-Punkte, an denen Besucher:innen ihr Festivalbändchen erhalten und damit Zugang zum Gelände bekommen.

Auch die Anfahrt soll effizienter gestaltet werden. Wie sein Zwillingsfestival Rock am Ring setzt Rock im Park auf die eigene Navigationsapp NUNAV. Diese leitet anstelle klassischer Navigationsdienste wie Apple Maps oder Google Maps alle Autofahrer:innen auf dem besten Weg zum Parkplatz. Der Vorteil: Herkömmliche Apps sind oft nicht über Straßensperrungen aufgrund der Veranstaltung informiert und führen Besucher:innen in die Irre. NUNAV soll solche Verwirrung verhindern und zudem direkt einen freien Parkplatz ausfindig machen können.

Öffi-Chaos in Nürnberg?

Rock im Park setzt zudem stark auf öffentliche Verkehrsmittel: In jedem Festivalpass ist dieses Jahr ein ÖPNV-Ticket enthalten. Wer das gesamte Wochenende kommt, darf von Donnerstag bis Montag gratis Bus und Bahn im Großraum Nürnberg nutzen. Tagesbesucher:innen haben nur am jeweiligen Tag freie Fahrt.

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Auch die VAG, der Verkehrsbund von Nürnberg, meldet sich zu Wort. Sie sehen das Festivalwochenende trotz erhöhtem Aufwand und Fahrgastpensum gelassen: „Festivalbesucher sind äußerst friedliche Menschen und gehen gut mit unseren Fahrzeugen um“, so eine Stellungnahme der VAG laut t-online. Nur bei schlechtem Wetter bedürfe es mehr Reinigungskräfte, doch auch das habe in den letzten Jahren gut funktioniert. Um Staus und überfüllte Fahrzeuge zu verhindern, stellt die VAG jährlich zehn Busse und zwei Straßenbahnen zusätzlich bereit und reagiert flexibel auf weiteren Bedarf.

Nürnberg und Rock im Park zeigen großes Bemühen, allen Festivalbesucher:innen ein entspanntes und stressfreies Wochenende zu bescheren. Da muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen.