Linkin Park live in Deutschland 2026: Tickets, Anfahrt und Setlist

Linkin Park sind auch 2026 hierzulande live zu erleben. Was Fans erwarten können, erfahrt ihr hier.

Linkin Park geben diesen Sommer sechs Konzerte in Deutschland. Nach sieben Jahren gingen Linkin Park 2024 erstmals seit Chester Benningtons Tod wieder auf Tour – mit neuer Sängerin Emily Armstrong und frischer Musik im Gepäck. Seither sind sie quasi dauerhaft für ihre „From Zero World Tour“ unterwegs: Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien. Im Juni kommt die Alternative-Rock-Band aus Kalifornien nochmals nach Deutschland. Vier Tourstopps und zwei Festivalauftritte sind angekündigt. Hier findet ihr von Ticketpreisen bis zu Anfahrtsinfos alles, was ihr wissen müsst.

Tourstopps und Preise

Am 1. und 3. Juni bespielen Linkin Park das Volksparkstadion in Hamburg. Am 5. Juni sind sie Headliner beim Rock am Ring am Nürburgring, am 7. Juni beim Rock im Park in Nürnberg. In München treten sie am 11. und 12. Juni für zwei Nächte in der Allianz Arena auf.

Für beide Termine in Hamburg gibt es noch in vielen Sitz- und Stehbereichen Tickets, die günstigsten starten ab 100 Euro. Ähnlich sieht es in München am 11. Juni aus: Einstiegspreisen liegen bei 115 Euro. Am Freitag, den 12. Juni werden die Tickets in der Allianz Arena knapper: Hier gibt es nur noch begrenzte Auswahl im Sitzbereich ab 174 Euro und keine offiziellen Stehplätze mehr.

Linkin Park stehen dieses Jahr auch als Headliner auf dem Line-Up für Rock im Park und Rock am Ring. Beide Festivals sind jedoch bereits restlos ausverkauft. Teilweise gibt es noch vereinzelte Fan-Resales für Festival- und Tagestickets.

Zeiten

Der Einlass für die Konzerte in Hamburg und München startet um 18:30 Uhr. Als Support-Acts sind Clipse und Phantogram angekündigt.

Beim Rock am Ring spielt Linkin Park ab 23 Uhr auf der Utopia Stage. Der Timetable für Rock im Park setzt die Band für 21:30 Uhr auf einer gleichnamigen Bühne an.

Anfahrt Hamburg

Die Konzerte in Hamburg finden im Volksparkstadion statt. Die Adresse lautet Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg.

ÖPNV

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Volksparkstadion über die Haltestellen Stellingen und Eidelstedt erreichbar, die mit den S-Bahn-Linien S3 und S5 angefahren werden – beide fahren vom Hauptbahnhof. Mit der S3 gelangt man ebenso vom Bahnhof Altona dorthin. Wer die Linie S1 nimmt, steigt an der Haltestelle Othmarschen aus.

Auto

Wer mit dem Auto anreist, gelangt über die A7 zum Volksparkstadion. Dafür empfiehlt sich die Abfahrt Volkspark, bei der jedoch Staugefahr zu den Parkplätzen besteht. Alternativ sind die Parkplätze über die Abfahrt Stellingen erreichbar.

Parken

Rund um das Volksparkstadion befinden sich mehrere Parkplätze. Die größten liegen auf der Nordwestseite und sind über die Autobahnabfahrt Stellingen zu erreichen, um Stau zu vermeiden. Die Parkplatzgebühren liegen bei neun Euro.

Anfahrt München

Die Konzerte in München finden in der Allianz Arena statt. Die Adresse lautet Franz-Beckenbauer-Platz 5.

Mit dem ÖPNV

Mit der U-Bahnlinie U6 Richtung Garching-Forschungszentrum erreicht man die Haltestelle Fröttmaning und von dort die Allianz Arena. Wer mit dem Zug anreist, fährt vom Hauptbahnhof oder dem Ostbahnhof mit der S-Bahn zum Marienplatz und steigt dort in die U6 um.

Mit dem Auto

Die Allianz Arena rät von einer Anfahrt mit dem Auto ab, da die Parkhaus-Ausfahrt nach Event-Ende mit langen Wartezeiten verbunden sein kann. Wer dennoch mit dem eigenen Auto anreist, gelangt aus dem Norden über die A99 zum Stadion und nimmt die Abfahrt 12b Richtung München-Fröttmaning-Süd. Aus dem Süden Anreisende fahren über die A9 und nehmen die Abfahrt 73 München-Fröttmaning-Nord.

Parken

Vor Ort gibt es drei Parkhäuser mit Kennzeichenregistrierung. Die maximale Einfahrtshöhe beträgt zwei Meter, die Kosten liegen bei 15 Euro. Wer mit größeren Fahrzeugen anreist, muss den Gästeparkplatz für 20 Euro nutzen.

Anfahrt zu Rock am Ring

Mit dem City-Shuttle

Rock am Ring stellt City-Shuttles zur Verfügung, die die Städte Köln, Dortmund, Essen, Düsseldorf und Wuppertal sowie Koblenz und die Flughäfen Köln und Frankfurt anfahren. City-Shuttles für fast alle Städte können vorab über die Rock-am-Ring-Website gebucht werden. Nur für den City-Shuttle Koblenz können Fahrkarten ausschließlich vor Ort erworben werden. Der Shuttlebus fährt von der Reisebushaltestelle in der Neverstraße 8; der Ticketverkauf wird dort vom DB-Kundencenter Koblenz unmittelbar an der Abfahrtshaltestelle durchgeführt.

Mit dem Auto

Der Veranstalter bittet, nicht über Navigations-Apps wie Google Maps oder Apple Maps anzufahren, sondern ausschließlich die eigene NUNAV-App zu verwenden, um direkt von zuhause bis zu einem freien Parkplatz gelotst zu werden.

Anfahrt zu Rock im Park

Mit dem City-Shuttle

Auch Rock im Park bietet eigene City-Shuttles an: Diese fahren aus den Städten Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg, Stuttgart, Heilbronn, Berlin, Leipzig, München, Ingolstadt und Augsburg ab, sowie vom Flughafen München. Alle Shuttles sind über die Rock-im-Park-Website buchbar.

Mit dem ÖPNV

Wer aus Nürnberg mit dem ÖPNV anreist, kann die S2 Richtung Altdorf oder die Tram 7 Richtung Dutzendteich nehmen und an der Haltestelle Dutzendteich aussteigen. Vom Nordostbahnhof fährt der Bus 65 Richtung Röthenbach bis zur Haltestelle Bayernstraße, Volksfestplatz oder Doku-Zentrum. Vom U-Bahnhof „Plärrer“ bringt die Tram 10 Festivalbesucher:innen zum Dutzendteich.

Mit dem Auto

Wie beim Rock am Ring fordert der Veranstalter ebenfalls auf, das Festivalgelände nicht über Navigations-Apps wie Google Maps oder Apple Maps anzufahren, sondern ausschließlich die eigene NUNAV-App zu verwenden, um direkt von zuhause bis zu einem freien Parkplatz gelotst zu werden.

Vorsicht: Wer nur ein Tagesticket für Linkin Park hat und nicht für das gesamte Festival-Wochenende anreist, muss mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad kommen. Für Tagesbesucher:innen stellt das Festival keine Parkplätze zur Verfügung.

Setlist

Auf dem letzten Tourstopp der „From Zero World Tour“ in Auckland sah die Setlist so aus:

Somewhere I Belong

Lying From You

Up From the Bottom

Points of Authority

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Castle of Glass

Where’d You Go

Waiting for the End

From the Inside

Two Faced

Joe Hahn Solo

When They Come for Me / Step Up / Until It Breaks / Lift Off / Remember the Name

Unshatter

One Step Closer

Lost

Leave Out All the Rest

What I’ve Done

Overflow

Numb

In the End

Faint

Zugabe: