Rolling Stone Beach 2025: BRMC, Mogwai, Billy Nomates, Nichtseattle & mehr dabei

Rock, Meer & Mogwai: Der Rolling Stone Beach 2025 bietet über 30 Acts. Jetzt Line-up, Tickets und Wetterlage fürs Festival-Wochenende im Überblick

Rock’n’Roll mit Ostseeflair: Am 21. und 22. November findet am Weissenhäuser Strand erneut das Festival Rolling Stone Beach statt. Es bringt mehr als 30 nationale und internationale Künstler:innen nach Schleswig-Holstein. Hier alle Infos zum Event im Überblick.

Das Line-up

Der Festival-Freitag

Headliner des ersten Abends sind Black Rebel Motorcycle Club, die seit 1998 Rockmusik abliefern, die sich, so urteilte ME-Autorin Julia Lorenz „nach Introspektion“ anhört, aber manchmal auch „nach im Lederjacken-Modus gespieltem Shoegaze“.

Außerdem treten Chuck Prophet & His Cumbia Shoes, We Are Scientists, Billy Nomates, Friska Viljor, My Ugly Clementine, Night Moves, Picture Parlor, Roo Panes, Nichtseattle, Dubinski, Amos the Kid und Nyssa auf.

Der Festival-Samstag

Am zweiten Abend stehen Mogwai als Headliner auf der Bühne. Die 1995 in Glasgow gegründete Band veröffentlichte erst im Januar 2025 ihr jüngstes Album AS THE LOVE CONTINUES, zu dem ME-Autor Sven Niechziol unter anderem schrieb: „Die schottischen Post-Rocker oszillieren zwischen Lärmwänden und Elektronik-Spielereien.“

Ebenfalls mit dabei sind die Bob Mould Band, Jon Spencer & Band, Die Sterne, Joan As Police Woman, MRCY, Hamish Hawk, Bilk, Mary in the Junkyard, Deadletter, Junodream, Stella Bridie, Finn Forster, Old Mervs und The Truffauts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Der Vorverkauf für den Rolling Stone Beach 2025 hat bereits begonnen. Erhältlich sind Festivalpässe mit oder ohne Unterkunft. Beide Optionen können – solange verfügbar – getrennt voneinander gebucht werden.

Der Festivalpass gilt für das gesamte Wochenende und gewährt Zugang zum Veranstaltungsgelände. Mit dem Festivalbändchen lässt sich das Gelände innerhalb der Veranstaltungszeiten beliebig betreten und verlassen. Eine Unterkunft ist im regulären Festivalpreis nicht enthalten.

Festivalpässe mit Unterkunft sind hier zu erwerben. Festivalpässe ohne Unterkunft sind hier erhältlich. Wer über den Rolling Stone Beach eine Unterkunft bucht, kann zwischen mehreren Angeboten wählen. Im Paket enthalten sind der Eintritt zu allen Tages- und Abendveranstaltungen, der Zugang zum Badeparadies, zwei Übernachtungen in der gewählten Kategorie, Kurtaxe und Buchungsgebühr.

Zudem können ab sofort Tagespässe für 79 Euro erworben werden. Für Freitag stehen sie hier zum Erwerb und hier für Samstag. Diese Tickets beinhalten keine Unterkunft.

Anreise

Das Seebad an der Ostsee liegt rund fünf Kilometer von Oldenburg in Holstein entfernt, an der Hohwachter Bucht und der Nordküste der Halbinsel Wagrien. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ist über die Autobahn A1 (Hamburg–Lübeck–Oldenburg in Holstein, Richtung Fehmarn, Abfahrt Oldenburg-Mitte, Ausfahrt Nr. 10) erreichbar.

Bahnreisende steigen in Oldenburg (Holstein) aus. Von dort gelangt man per Abholservice der Kurverwaltung, Bus oder Taxi weiter zum Festivalgelände.

Wetter

Im November zeigt sich das Wetter an der Ostsee bereits winterlich kalt: Die Temperaturen schwanken laut Langzeitprognosen zwischen 6 und 10 Grad. Einige Sonnenstunden sind möglich, doch das Baden im Meer bleibt etwas für Hartgesottene – zum Jahresende sinkt die durchschnittliche Wassertemperatur auf etwa 9 Grad.