Rolling Stone Beach 2025: BRMC, Mogwai, Billy Nomates, Nichtseattle & mehr dabei

von 
Black Rebel Motorcycle Club

Black Rebel Motorcycle Club  |  Black Rebel Motorcycle Club ist einer der Headliner des Rolling Stone Beach 2025.

Foto: Redferns. Roberto Ricciuti. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Rock, Meer & Mogwai: Der Rolling Stone Beach 2025 bietet über 30 Acts. Jetzt Line-up, Tickets und Wetterlage fürs Festival-Wochenende im Überblick

Rock’n’Roll mit Ostseeflair: Am 21. und 22. November findet am Weissenhäuser Strand erneut das Festival Rolling Stone Beach statt. Es bringt mehr als 30 nationale und internationale Künstler:innen nach Schleswig-Holstein. Hier alle Infos zum Event im Überblick.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Das Line-up

Der Festival-Freitag

Headliner des ersten Abends sind Black Rebel Motorcycle Club, die seit 1998 Rockmusik abliefern, die sich, so urteilte ME-Autorin Julia Lorenz „nach Introspektion“ anhört, aber manchmal auch „nach im Lederjacken-Modus gespieltem Shoegaze“.

Außerdem treten Chuck Prophet & His Cumbia Shoes, We Are Scientists, Billy Nomates, Friska Viljor, My Ugly Clementine, Night Moves, Picture Parlor, Roo Panes, Nichtseattle, Dubinski, Amos the Kid und Nyssa auf.

ROLLING STONE Beach auf dem Reeperbahn Festival
ROLLING STONE Beach 2025: Der Vorverkauf hat begonnen
The Cure: 2024er Album wird von Chino Moreno, Mogwai & Co. neu interpretiert

Der Festival-Samstag

Am zweiten Abend stehen Mogwai als Headliner auf der Bühne. Die 1995 in Glasgow gegründete Band veröffentlichte erst im Januar 2025 ihr jüngstes Album AS THE LOVE CONTINUES, zu dem ME-Autor Sven Niechziol unter anderem schrieb: „Die schottischen Post-Rocker oszillieren zwischen Lärmwänden und Elektronik-Spielereien.“

Ebenfalls mit dabei sind die Bob Mould Band, Jon Spencer & Band, Die Sterne, Joan As Police Woman, MRCY, Hamish Hawk, Bilk, Mary in the Junkyard, Deadletter, Junodream, Stella Bridie, Finn Forster, Old Mervs und The Truffauts.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tickets

Der Vorverkauf für den Rolling Stone Beach 2025 hat bereits begonnen. Erhältlich sind Festivalpässe mit oder ohne Unterkunft. Beide Optionen können – solange verfügbar – getrennt voneinander gebucht werden.

Der Festivalpass gilt für das gesamte Wochenende und gewährt Zugang zum Veranstaltungsgelände. Mit dem Festivalbändchen lässt sich das Gelände innerhalb der Veranstaltungszeiten beliebig betreten und verlassen. Eine Unterkunft ist im regulären Festivalpreis nicht enthalten.

Festivalpässe mit Unterkunft sind hier zu erwerben. Festivalpässe ohne Unterkunft sind hier erhältlich. Wer über den Rolling Stone Beach eine Unterkunft bucht, kann zwischen mehreren Angeboten wählen. Im Paket enthalten sind der Eintritt zu allen Tages- und Abendveranstaltungen, der Zugang zum Badeparadies, zwei Übernachtungen in der gewählten Kategorie, Kurtaxe und Buchungsgebühr.

Zudem können ab sofort Tagespässe für 79 Euro erworben werden. Für Freitag stehen sie hier zum Erwerb und hier für Samstag. Diese Tickets beinhalten keine Unterkunft.

Anreise

Das Seebad an der Ostsee liegt rund fünf Kilometer von Oldenburg in Holstein entfernt, an der Hohwachter Bucht und der Nordküste der Halbinsel Wagrien. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand ist über die Autobahn A1 (Hamburg–Lübeck–Oldenburg in Holstein, Richtung Fehmarn, Abfahrt Oldenburg-Mitte, Ausfahrt Nr. 10) erreichbar.

Bahnreisende steigen in Oldenburg (Holstein) aus. Von dort gelangt man per Abholservice der Kurverwaltung, Bus oder Taxi weiter zum Festivalgelände.

Black Rebel Motorcycle Club
Black Rebel Motorcycle Club Für € 9,99 bei Amazon kaufen

Wetter

Im November zeigt sich das Wetter an der Ostsee bereits winterlich kalt: Die Temperaturen schwanken laut Langzeitprognosen zwischen 6 und 10 Grad. Einige Sonnenstunden sind möglich, doch das Baden im Meer bleibt etwas für Hartgesottene – zum Jahresende sinkt die durchschnittliche Wassertemperatur auf etwa 9 Grad.

Katharina Moser schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Mogwai Black Rebel Motorcycle Club Festival Rolling Stone Beach Rolling Stone Beach 2025
Artikel Teilen