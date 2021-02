Mogwai As The Love Continues

Mogwai leisteten sich im Seuchenjahr 2020 den Luxus, gleich zwei Alben exklusiv als Download zu veröffentlichen, die Liveplatte 2018 und die brillante Filmmusik zur Drogenmafia-Serie „ZeroZeroZero“. Das neue Studioalbum AS THE LOVE CONTINUES bietet wieder alles, was man von Mogwai erwartet, also die großen Gefühle, die lärmenden Wall Of Sounds, das Laut-Leise-Spiel.

Aber krachende Breitwand-Songs wie „Drive The Nail“ oder „Fuck Off Money“ überwiegen nicht mehr. Sie teilen sich die Spielzeit mit stimmungsvollen Tracks wie „Here We, Here We, Here We Go Forever“ mit seinen crispen 80er-Gitarren zwischen Felt und Durutti Column.

Man muss sich mal vorstellen, Mogwais ursprünglicher Plan wäre aufgegangen: AS THE LOVE CONTINUES wollten die Schotten eigentlich mit dem Bombast-Produzenten Dave Fridmann aufnehmen. Vielleicht würden sie nun wie einst die Flaming Lips mit THE SOFT BULLETIN ihr Magnum Opus in den Händen halten.

