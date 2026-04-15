Rolling Stones: Vinyl-Only-Single „Rough & Twisted“ hören

Die Rolling Stones haben unter dem Namen The Cockroaches einen neuen Song veröffentlicht. Auch wenn er ausschließlich auf Vinyl erschien, ist er dennoch im Netz gelandet.

Die Rolling Stones haben einen neuen Song. Es ist aber nicht „Mr Charm“, wie noch kürzlich die britische „Sun“ andeutet, sondern „Rough & Twisted“. Die Single veröffentlicht die Band allerdings unter ihrem bereits früher für Kleinstkonzerte genutztem Pseudonym The Cockroaches und ausschließlich auf Vinyl.

Inzwischen wurde eine vollständige Aufnahme von „Rough & Twisted“ online gestellt, nachdem die Single am vergangenen Samstag (11. April) als lediglich auf 1000 Exemplare limitierte „White-Label“-Platte erschienen war. Wenig überraschend ist diese bereits ausverkauft, weswegen das Interesse an der Online-Kopie natürlich groß ist.

“Yeah, all you feed me was just rancid ricе and bones/ All I drank was muddy water/ As lonely as a saxophonе/ Why don’t you take me/ To where I wanna go? To Natchez, Mississippi, Sicily and Rome”, heißt es etwa in den Lyrics zu äußerst schrammligen 70er-Bluesrock-Gitarren. Die Produktion klingt allerdings alles andere als nostalgisch, sondern ziemlich crisp.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kommt das neue Album der Rolling Stones im Juli?

„Rough & Twisted“ gibt einen ersten Vorgeschmack auf das noch unbetitelte, aber bereits vor einiger Zeit angedeutete neue Album der Rolling Stones. Die Veröffentlichung ihrer dann 25. Platte ist für Juli geplant, aber noch nicht offiziell angekündigt. Es wäre der Nachfolger von HACKNEY DIAMONDS aus dem Jahr 2023. Offenbar gefiel den Stones die Arbeit mit Produzent Andrew Watt an der LP so gut, dass sie ihn auch gleich für das neue Album wieder beschäftigten.

Erste Gerüchte, wonach das neue Album womöglich das letzte sein könnte, wurde inzwischen in einem Bericht der „Times“ angezweifelt. Darin verriet ein Insider, dass Mick Jagger und Co. mindestens noch zehn weitere, nahezu fertige Stücke in der Schublade hätten. Auch die Tracks für die kommende LP entstanden zu einem Großteil während der Sessions zu HACKNEY DIAMONDS. Enthalten sein sollen auch Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts.

Obwohl die Rolling Stones sich ja nicht mehr beweisen müssen, initiierten sie zuletzt mit einigen in wenigen Städten aufgehängten Postern mit dem Namen The Cockroaches eine waschechte Viral-Kampagne.

Keine weitere Tour geplant

Wie es heißt, ist die Aufnahme des Albums bereits abgeschlossen. Die Arbeiten hätten sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, zuletzt seien die Musiker im vergangenen Jahr noch einmal in den Metropolis Studios im Westen Londons gewesen. Wer die Stones mit den neuen Songs live sehen will, muss sich aber erst einmal gedulden. Eine Tour ist nicht geplant, dafür aber wenige Auftritte zu Werbezwecken.