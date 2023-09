Rolling Stones: Mick Jagger über das Geheimnis seiner Gesundheit

Mick Jagger spricht in einem aktuellen Interview über seinen (hervorragenden) Gesundheitszustand.

Auch mit 80 Jahren ist Mick Jagger immer noch topfit und rennt stundenlang über die großen Bühnen der Welt. In einem aktuellen Interview spricht der Frontmann der Rolling Stones über seinen bemerkenswerten Gesundheitszustand — und woran dieser seiner Meinung nach liegt.

„Ich habe großes Glück, dass ich so gesund bin“, meint Jagger im Interview mit „The Wall Street Journal“. Dass seine Fitness bestimmt das Ergebnis harter Arbeit, gesunder Ernährung und Disziplin ist, erwähnt er darin nicht – stellt seine gute Gesundheit eher als Glücksfall dar: „Das ist mehr Glück als alles andere. Einfach genetisch“, so der Sänger.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jagger: Schnelle Genesung nach Herz-OP

Ebenfalls kurz Erwähnung findet in dem ausführlichen Interview auch Jaggers Herzoperation im Jahr 2019. Die Genesung sei damals schnell gewesen: „In zwei Wochen bist du im Fitnessstudio“, wird er zitiert. Auch Jaggers privates Glück dürfte seiner Gesundheit zuträglich sein: „Ich habe eine wirklich wunderbare Familie, die mich unterstützt. Und ich habe kleine Kinder, die mir das Gefühl geben, wichtig zu sein“, so der Sänger.

Wir berichteten zuvor:

Erst gibt es achtzehn Jahre kein neues Rolling-Stones-Album mit eigenem Material, und dann das! Geht es nach Mick Jagger, ist nach dem am 20. Oktober 2023 erscheinenden Longplayer „Hackney Diamonds“ nämlich noch nicht Schluss. Ganz im Gegenteil, wie der legendäre Frontmann jetzt in einem Interview verriet.

Die Band habe schon einen Großteil des Materials für eine weitere Platte fertig, so der 80-Jährige gegenüber „New York Times“. Der Schlüsselsatz im Interview: „Ich glaube nicht, dass es das letzte Rolling-Stones-Album ist. Wir haben das nächste schon fast zu drei Vierteln fertig.“

Flotte Studioarbeit

Warum es im Endeffekt doch so schnell ging, sobald die Band endlich im Studio war? Jagger erklärt das folgendermaßen: „Ich sagte zu Keith: ‚Wenn wir keinen Abgabetermin haben, werden wir diese Platte nie fertigstellen‘. Also meinte ich: ‚Die Deadline ist der Valentinstag 2023. Und dann gehen wir damit auf Tour. Das ist es, was wir immer tun mussten. Weißt du, du musst ‚Exile on Main Street‘ fertigstellen, weil du eine Tournee gebucht hast“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Richards nennt den Aufnahmeprozess im Gespräch einen „Blitzkrieg“: „Wir haben schnell gearbeitet, aber das war die Idee“, so der Gitarrist, der lachend ergänzt: „Ich erhole mich immer noch.“