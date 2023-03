Roskilde 2023: Mit Lizzo, Kendrick Lamar und Blur – komplettes Line-Up ist steht

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima, TORBEN CHRISTENSEN. All rights reserved.

Die „Orange Stage" beim Roskilde-Festival 2022 während des Auftrifft von Tyler, the Creator.

Für die diesjährige Ausgabe des Roskilde-Festivals wurden bereits Hochkaräter wie Kendrick Lamar, Rosalía, Queens of the Stone Age, Blur, Burna Boy und Lil Nas X bestätigt. Seit Donnerstag (30. März) ist das komplette Line-Up bekannt.

Zu den bereits Genannten gesellen sich unter anderem Loyle Carner, Latto und Yung Lean. Die neue Headlinerin Lizzo wird am Samstag dem 1. Juli auf der „Orange Stage“ den Abschluss der Veranstaltung bilden. Speziell dieses Booking, so heißt es von Veranstalter*innenseite, transportiere die Message der diesjährigen Ausgabe. Sie steht unter dem Moto „Utopia“. „Mit dem diesjährigen Programm wollen wir vor allem beweisen, dass Veränderungen möglich sind, Hoffnung geben und zum Handeln in einer Welt inspirieren, die vor großen Herausforderungen steht“, heißt es.

Auch das nicht rein musikalische „Art & Activism“-Programm wurde noch einmal aufgestockt.

Die 51. Ausgabe des größten nordeuropäischen Festivals findet vom 24. Juni bis zum 1. Juli in Roskilde in der Nähe von Kopenhagen statt.

Es wird von 30.000 Helfer*innen mitorganisiert und ist gemeinnützig. Alle Gewinne der Veranstaltung werden traditionell an kulturelle, gemeinnützige und humanitäre Zwecke gespendet. Besonders die Hilfe für Kinder und Jugendliche steht dabei im Vordergrund.