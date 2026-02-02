Cher: Emotionale Grammy-Rede und peinlicher Moment bei Verkündung

Die 79-Jährige rührte das Publikum mit ihrer Lebenswerk-Rede enorm. Dann kam es zur Verwechslung bei der Verkündung – und Kendrick Lamar reagierte souverän.

Cher erschien als besonderer Gast bei der diesjährigen Grammy-Verleihung (1. Februar), um die prestigeträchtige Auszeichnung für ihr Lebenswerk entgegenzunehmen. Nach Standing Ovations des Publikums bat die 79-Jährige die Anwesenden, sich für ihre Ansprache wieder zu setzen – und legte dann mit ihrem Karriererückblick und einer Ansage an Newcomer:innen los. Damit rührte sie die Crowd erheblich.

Emotionale Karriererückblicke der Musik-Ikone

In ihrer folgenden Rede gewährte die Sängerin persönliche Einblicke in ihre bewegte Laufbahn: „Ich wusste schon mit fünf Jahren, was ich werden wollte, und mit 19 war ich berühmt“, erklärte Cher. Sie sprach offen über die Herausforderungen ihrer Karriere und betonte, dass der Weg nicht immer geradlinig verlief.

Besonders ehrlich äußerte sich die Künstlerin über schwierige Phasen: Anfang der 1980er-Jahre führte ihr Weg nach Las Vegas, damals als „Elefantenfriedhof“ für Künstler:innen bekannt. Nach der Trennung von ihrem Label folgte ein Neuanfang bei einem anderen Musiklabel, der zum Hit „Believe“ führte – einem Song, der Musikgeschichte schrieb.

Cher hob hervor, dass sie die erste Musikerin war, die den heute als Autotune bekannten Effekt einsetzte: „Wir nannten es damals noch nicht so. Es war eine Pitch-Maschine“, so Cher.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Motivierende Botschaft an junge Künstler:innen

Den Kern ihrer Rede bildete eine Botschaft an die anwesenden Musikschaffenden: „Gebt eure Träume niemals auf, egal was passiert. Lebt sie, seid sie, und wenn es jetzt noch nicht klappt, wird es bald klappen.“

Mit ihrer Ansprache rührte sie die Anwesenden tatsächlich zum Teil zu Tränen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Verwechslung bei Preisvergabe sorgt für kurze Irritation

Nach ihrer Dankesrede übernahm Cher die Aufgabe, den Gewinner der „Aufnahme des Jahres“ zu verkünden. Bei der Bekanntgabe kam es zu einer Verwechslung: Die Sängerin nannte zunächst Luther Vandross, der als Inspiration für den siegreichen Song diente, anstelle des korrekten Titels „Luther“ von Kendrick Lamar und SZA.

Cher korrigierte sich umgehend und entschuldigte sich bei den Produzenten Jack Antonoff und Sounwave. Kendrick Lamar zeigte sich gelassen angesichts des Versehens.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Chers eigene Grammy-Erfolge

Die zweifache Grammy-Gewinnerin hatte ihre letzte Auszeichnung im Jahr 2000 für „Believe“ in der Kategorie „Beste Dance-Aufnahme“ erhalten. Der Song war damals zusätzlich für die „Aufnahme des Jahres“ nominiert worden.