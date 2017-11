Roskilde Festival 2018 bestätigt Gorillaz, David Byrne und 9 weitere Acts

Das Roskilde Festival 2018 hat elf neue Acts in seinem Line-up angekündigt. So werden unter anderem die Gorillaz sowie David Byrne von den Talking Heads im nächsten Sommer in Dänemark auftreten.

Die weiteren Neubestätigungen:

FIRST AID KIT (SE)

FLEET FOXES (US)

STORMZY (UK)

CHELSEA WOLFE (US)

CLUTCH (US)

KAKKMADDAFAKKA (NO)

OMNI (US)

SCOUR (US)

SLAVES (UK)

Zuvor wurden bereits Bruno Mars als Headliner sowie Shows von unter anderem Mogwai und Vince Staples angekündigt.

Das Roskilde Festival 2018 findet vom 30. Juni bis zum 7. Juli in Roskilde bei Kopenhagen statt. Es sollen 175 Musiker und Bands auf acht verschiedenen Bühnen auftreten, über 100.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Der Vorverkauf beginnt am 15. November 2017.