Trump will „Rush Hour 4“ – und bekommt ihn auch

Donald Trump übt Druck auf Paramount aus, um „Rush Hour 4“ zu realisieren. Damit kehrt der umstrittene Regisseur Brett Ratner erneut mit einem Projekt auf die große Leinwand zurück.

Was Donald Trump will, das scheint er auch zu bekommen – zumindest, was Filme angeht. Der US-Präsident wünscht sich einen vierten Teil des kontroversen Blockbusters „Rush Hour“, und Paramount folgt auf dem Fuße: Die Filmproduktionsgesellschaft steht Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss eines Vertriebsvertrags für „Rush Hour 4“.

Befreundet mit dem neuen Paramount-Besitzer

Die Plattform „Semafor“ berichtet, Trump habe persönlich Druck auf Paramount ausgeübt, um den Comedy-Actionfilm wiederzubeleben. Der US-Präsident ist befreundet mit Larry Ellison und dessen Sohn David Ellison. Letzterer ist ein begeisterter Trump-Unterstützer und außerdem Leiter von Skydance – ein Unternehmen, welches neuerdings Paramount besitzt.

Paramount soll laut „Variety“ eine feste Vertriebsgebühr für den Kinostart des vierten Teils erhalten und muss weder Marketing noch Finanzierung übernehmen.

Die Problematik

Eine Wiederaufnahme von „Rush Hour“ ist gleich mehrfach problematisch, finden Kritiker:innen. Der Film mit Jackie Chan und Chris Tucker wurde vielfach für seine rassistischen Witze kritisiert. Plus: Zehn Jahre nach dem letzten Teil der Filmreihe, „Rush Hour 3“ im Jahr 2007, wurde Regisseur Brett Ratner wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Hollywood fallen gelassen. Seitdem wollte ihn kein Studio engagieren oder den nächsten „Rush Hour“-Film produzieren.

Ratner zurück im Rampenlicht

Unter Trump fand Ratner wieder ins Rampenlicht zurück: Er drehte die Dokumentation über First Lady Melania Trump, für die Amazon 40 Millionen US-Dollar zahlte.

Zur Erinnerung, darum geht es im ersten Teil der Reihe: Der engagierte Hongkonger Polizist Lee reist nach Los Angeles, um die entführte Tochter eines Diplomaten ausfindig zu machen. Das FBI bekommt Wind von dem Vorhaben und setzt seinerseits den großspurigen Polizisten James Carter ein, um Lee zu folgen und seine Handlungen zu überwachen. Die beiden ungleichen Polizisten merken nach anfänglichen Schwierigkeiten, dass sie nur gemeinsam den Fall lösen können.

Wer zum Cast der Neuauflage gehören soll, ist derzeit nicht bekannt.