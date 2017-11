Auch Brett Ratner („Rush Hour“, „X-Men“) soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben

Nachdem der Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wochenlang die Schlagzeilen bestimmte – mehr als 50 Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung vor – sprachen sich im Rahmen der #metoo-Aktion auch mutmaßliche Opfer von anderen Showgrößen gegen diese aus. Kevin Spacey wird aktuell von mehreren Männern der sexuellen Belästigung und sogar der Pädophilie bezichtigt, gegen Regisseur James Toback wird aktuell ebenso ermittelt wie gegen Weinstein. Nun melden sich gleich sechs Frauen in einem Artikel der Los Angeles Times zu Wort: Regisseur Brett Ratner soll sie auf verschiedene Arten belästigt und teilweise zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Ratner ist als Regisseur seit den 90ern tätig, er drehte zum Beispiel die „Rush Hour“-Reihe mit Jackie Chan und den dritten Teil von „X-Men“. Dazu ist er als Regisseur für „Roter Drache“ und als Produzent für Leonardos DiCaprios „The Revenant“ verantwortlich. Zu den Frauen, die ihm jetzt Belästigungen vorwerfen, gehört auch Schauspielerin Olivia Munn. Laut ihrer Aussage, die sie auch in einem 2010 erschienenen Buch bereits tätigte, hat der Regisseur in einem Wohnwagen (am Set zu „After the Sunset“) vor ihr masturbiert. Munn sollte dem Regisseur Essen bringen und beschreibt die folgende Situation, die sich 2004 ereignet haben soll, so:

„He walked out…with his belly sticking out, no pants on, shrimp cocktail in one hand and he was furiously masturbating in the other. And before I literally could even figure out where to escape or where to look, he ejaculated.“

Die Schauspielerin Natasha Henstridge (43, „Species“) behauptet, dass sie am Anfang ihrer Karriere zu Gast in Ratners Wohnung in New York war, Ratner war damals noch Regisseur für Musikvideos, Henstridge 19 Jahre alt. Sie ist irgendwann eingeschlafen, als sie aufwachte seien andere Gäste verschwunden und sie war allein mit dem Regisseur. Als sie gehen wollte, blockierte er laut Henstridge die Tür, griff sich die Schauspielerin und zwang sie zu Oralsex.

Brett Ratner hat die Anschuldigungen der beiden Schauspielerinnen via Anwalt dementiert. Weitere Vorwürfe kommen von Nebendarstellerinnen aus Ratners Film „Rush Hour 2“, der Regisseur soll auf Partys aufdringlich geworden sein und das Angebot unterbreitet haben, im Austausch für Sex Dialogzeilen im Film zu spendieren.