S Club 7: Comeback der 90er-Band zum 25. Jubiläum

S Club 7 haben angekündigt, dass sie anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens schon 2023 wieder zusammenkommen werden – für eine Tournee durch Großbritannien und Irland und zwar mit alle sieben Originalmitgliedern. Die fanden zuletzt 2015 zusammen. Die elftägige Tournee beginnt am 13. Oktober in Liverpool und geht dann nach Dublin, Glasgow und Cardiff, bevor sie am 28. Oktober in London endet.

S Club 7: Das Comeback

Wie das Newsportal „BBC“ berichtet, erzählten die Mitglieder der ehemals sehr beliebten britischen Popband aus den 90ern: „Nach acht Jahren ist es ein tolles Gefühl anzukündigen, dass wir uns wieder zusammenfinden und gemeinsam auftreten. Wir sind so aufgeregt, die ‚S Club Party‘ zu unseren Fans im ganzen Land zurückzubringen, um 25 Jahre S Club 7 zu feiern.“

Der Sänger und Tänzer Bradley McIntosh sagte „BBC“ außerdem, die Tournee werde „nostalgische Vibes der späten 90er/Anfang der Nullerjahre“ mitbringen.

S Club 7: Einst Kinderstars

S Club 7 wurde 1998 vom ehemaligen Manager der Spice Girls, Simon Fuller, gründet. Die Gruppe erlangte ihren Aufschwung vor allem durch ihre eigenen BBC-Fernsehserien „Miami 7“ und „LA 7“, zwei Kindersitcoms. Inhalt der Serie ist der Versuch der sieben jungen Briten, mit ihrer Musik in den USA Erfolg zu haben.

Darauf folgten vier britische Nummer-Eins-Singles und vier Alben: S CLUB, 7, SUNSHINE und SEEING DOUBLE. 2003 löste sich die Formation rund um Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Hannah Spearritt und Rachel Stevens auf, kamen aber 2014 für die BBC-Wohltätigkeitsaktion „Children In Need“ kurzfristig nochmal zusammen.