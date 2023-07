The Streets kündigt neues Album für den 20. Oktober und einen Spielfilm an

Nach zwölf Jahren Pause melden sich The Streets mit einem neuen Album zurück.

Nach zwölf Jahren Album-Pause kündigt Mike Skinner alias The Streets sein neustes Werk THE DARKER THE SHADOW, THE BRIGHTER THE LIGHT für den 20. Oktober an – und veröffentlicht einen gleichnamigen Spielfilm.

The Streets sind zurück

Zwar arbeitete Mike Skinner in den letzten zwölf Jahren regelmäßig an Musik, doch blieben eigene größere Projekte unter den Namen The Streets aus. Umso mehr dürfte es die Fans nun freuen, dass der britische Rapper nun THE DARKER THE SHADOW, THE BRIGHTER THE LIGHT für den 20. Oktober angesetzt hat. Dabei soll ebenfalls ein passender Spielfilm mit demselben Namen veröffentlicht werden. Ein Noir-Krimi, der in der Clubwelt Londons spielt und mit dem Skinner sein Debüt in der Spielfilm-Branche feiert. An beiden Projekten habe der Rapper die letzten Jahre gearbeitet:

„Ich habe an diesem Film und Album sieben lange Jahre gearbeitet. Ich trug den Wunsch schon lange mit mir herum und nachdem ich mich an einigen Kurzfilmen und Musikvideos versucht hatte, hatte ich das Gefühl, nun dafür gerüstet zu sein. Anfänglich ging ich dabei auf traditionelle Weise vor, aber im Grunde hat es mir schon immer am meisten gebracht, wenn ich meinen Instinkten folge und mein eigenes Ding mache.“

Für den Film habe der 44-Jährige das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, ihn gedreht, geschnitten, vertont und finanziert. Zunächst soll der Film in Everyman-Kinos gezeigt werden, ob dieser auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist bislang unbekannt. Was allerdings bereits bekannt ist, ist die erste Single des Albums „Troubled Water“. Diese erschien bereits am 12. Juli und gibt einen musikalisches Vorgeschmack auf die LP.

The Streets erlangten mit ihrem Debütalbum ORIGINAL PIRATE MATERIAL 2002 ihren Durchbruch und mehrere Nominierungen für Preise wie die BRIT Awards. Später folgten drei weitere Alben und ein Mixtape. THE DARKER THE SHADOW, THE BRIGHTER THE LIGHT ist das erste Album seit COMPUTERS AND BLUES.