Sacha Baron Cohen: Muskel-Transformation für Marvel-Rolle

Von Borat zu Mephisto: Sacha Baron Cohen überrascht mit körperlicher Transformation.

Der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen ist vor allem für seine ikonischen Comedy-Figuren wie Borat, Ali G oder auch Brüno bekannt. In seiner neuen Rolle im Marvel Cinematic Universe (MCU) zeigt er sich jedoch von einer völlig neuen Seite und legt dafür eine auffällige körperliche Transformation hin.

Rolle als Antagonist

In der Disney+-Serie „Ironheart“, die am 25. Juni gestartet ist, tritt Sacha Baron Cohen als Mephisto auf, einem düsteren Gegenspieler im Marvel-Kosmos. Bereits in den Comics ist die Figur als teuflischer Antagonist bekannt, der den Helden das Leben schwer macht. Marvel-Studios-Chef Kevin Feige bestätigte kürzlich auf einer Pressekonferenz gegenüber US-Medien, dass Mephisto als nächster großer Bösewicht im MCU eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Für seine Darstellung unterzog sich der 53-Jährige einem intensiven Fitnessprogramm, mit sichtbarem Ergebnis. Auf dem aktuellen Cover des UK-Magazins „Men’s Fitness“ präsentiert sich Baron Cohen mit durchtrainiertem Oberkörper und muskulösem Erscheinungsbild. Eine Veränderung, die auf ein straffes Trainingsregime und eine gezielte Ernährungsumstellung zurückzuführen ist.

Der Schauspieler auf dem Cover des Magazins:

Training mit Personal Trainer

Laut eines Berichts des Branchenportals „Deadline“ wandte sich Cohen bei der Vorbereitung auf die Rolle an Schauspielkollege Matthew McConaughey, um den Kontakt zu Personal Trainer Alfonso „The Angry Trainer“ Moretti zu bekommen. Dieser ließ sich auf die Herausforderung ein und entwickelte ein intensives Programm, das auf kurze, aber effektive Einheiten setzte, darunter 100 Liegestütze pro Tag und regelmäßige Workouts, auch während der Dreharbeiten. In Kombination mit einer ballaststoff- und eiweißreichen sowie zuckerarmen Ernährung stellte sich die Transformation schnell ein. Bereits nach zwei Wochen musste das Kostümteam Baron Cohens Outfit mehrfach anpassen.

Schauspieler kommentiert Veränderung

Der Schauspieler selbst kommentierte seine Veränderung auf Instagram mit gewohntem Humor. Unter dem Beitrag vom Magazin-Cover schrieb er: „Das ist keine KI, ich bin wirklich egoistisch genug, so etwas zu tun.“ In einer Instagram-Story scherzte er: „Manche Promis nutzen Ozempic, manche nutzen Privatköche, andere wiederum Personal Trainer. Ich habe alle drei Methoden ausprobiert.“

Kontroverse um Rebel-Wilson-Autobiografie

2024 war Sacha Baron Cohen ebenfalls in den Schlagzeilen. Damals aber nicht wegen seiner Schauspielerei, sondern zum einen, weil er und Isla Fisher sich nach jahrelanger Beziehung trennten. Und wenige Tage vor Bekanntgabe der Scheidung machten Anschuldigungen der Schauspielerin Rebel Wilson gegenüber Cohen die Runde. In ihren Memoiren „Rebel Rising“ widmete sie Sasha Baron Cohen ein ganzes Kapitel – und macht keinen Hehl daraus, dass er ihrer Meinung nach bei gemeinsamen Dreharbeiten zu „Grimsby“ als „Arschloch“ in Erinnerung blieb und Fehlverhalten an den Tag legte. Wilson warf ihm später via Instagram vor, die Veröffentlichung ihres Buches mit „hochpreisigen Anwälten oder PR-Krisen-Managern“ versucht habe, zu verhindern.

Baron Cohen bestritt die von Wilson erhobenen Vorwürfe vehement. „Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von The Brothers Grimsby anwesend waren“, ließ ein Sprecher des Schauspielers verlautbaren.