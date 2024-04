Sacha Baron Cohen und Isla Fisher geben Scheidung bekannt

Die Bekanntgabe erfolgt nahezu zeitgleich mit der Kontroverse um Rebel Wilsons Vorwürfe gegen Baron Cohen.

Sacha Baron Cohen und seine Noch-Ehefrau Isla Fisher geben ihr Ehe-Aus bekannt: In einer Instagram-Story erklären die beiden Schauspieler, die Scheidung bereits Ende 2023 eingereicht zu haben.

Ein gemeinsames Bild, das die beiden veröffentlichten, zeigt Baron Cohen und Fisher in weißer Tennis-Kleidung. Dazu schrieben sie: „Nach einem langen Tennismatch, das über 20 Jahre gedauert hat, legen wir endlich unsere Schläger nieder“.

In dem Posting, das sowohl Baron Cohen als auch Fisher auf ihren Seiten veröffentlichten, heißt es außerdem: „Wir haben unserer Privatsphäre immer Priorität eingeräumt und haben im Stillen an dieser Veränderung gearbeitet.“

„Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass Sie den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektieren“, so das Paar weiter. Fisher und Baron Cohen hatten sich Anfang der 2000er-Jahre kennengelernt, die Hochzeit folgte 2010. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Kontroverse um Rebel-Wilson-Autobiografie

Wenige Tage vor Bekanntgabe der Scheidung machten Anschuldigungen der Schauspielerin Rebel Wilson gegenüber dem bekannten Comedian die Runde. In ihren Memoiren „Rebel Rising“ widmet sie Baron Cohen ein ganzes Kapitel – und macht keinen Hehl daraus, dass er ihrer Meinung nach bei gemeinsamen Dreharbeiten zu „Grimsby“ als „Arschloch“ in Erinnerung blieb und Fehlverhalten an den Tag legte. Wilson warf Baron Cohen später vor, die Veröffentlichung ihres Buches mit „hochpreisigen Anwälten oder PR-Krisen-Managern“ verhindern zu wollen.

Baron Cohen bestreitet die von Wilson erhobenen Vorwürfe vehement. „Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von The Brothers Grimsby anwesend waren“, ließ ein Sprecher des Comedians verlautbaren.