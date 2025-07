Jaehyun ist mit 23 Jahren gestorben – K-Pop-Fans weltweit trauern

Shim Jaehyun, ehemaliges Mitglied der Boygroup F.ABLE, ist im Alter von 23 Jahren verstorben. Der Musiker, welcher unter seinem Vornamen Jaehyun als Artist bekannt war, verlor den Kampf gegen Leukämie. Die Erkrankung hatte er bis zuletzt nicht öffentlich gemacht.

„Danke für etwa fünf gemeinsame Jahre“

Die Nachricht über seinen Tod wurde am 29. Juni öffentlich bekannt. Kurz darauf meldete sich sein früherer Bandkollege Hojun via Instagram zu Wort und verabschiedete sich emotional: „Ich habe die Nachricht zu spät gehört … Es tut mir so leid, dass ich nicht bei deiner letzten Reise dabei sein konnte.“

Er ergänzte: „Ich denke manchmal daran, was ich hätte besser machen können. Ich hoffe, du kannst jetzt all deine Sorgen abwerfen und in Ruhe leben. Danke für etwa fünf gemeinsame Jahre. Ich bete dafür, dass du viel leckeres Essen isst und es dir gut geht. Besuch mich in meinen Träumen.“

F.ABLE debütierten 2020 mit ihrer Single „Burn it Up“. Es folgten Songs wie „Run Run Run“ und „Baby Don’t Cry“. Doch nach kurzer Aktivität legte die Gruppe eine Pause ein und Jaehyun verschwand aus dem Rampenlicht. Während drei andere Mitglieder die neue Formation ENPHAZE gründeten, zog sich Jaehyun ins Private zurück.

Der Rückzug

Jaehyun hatte sich bereits vor einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, was die Tragweite seiner Erkrankung erklärt. Laut „Mayo Clinic“ handelt es sich bei Leukämie um eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems, bei der das Knochenmark übermäßig viele weiße Blutkörperchen produziert – allerdings in funktionsunfähiger Form.

So trauern die Fans

K-Pop-Fans ehren den Verstorbenen via X (vormals Twitter) und teilen online ihre Trauer mit Worten wie: „Das tut richtig weh“ und „Ich war nur kurz bei der Gruppe dabei und habe mich gefragt, was aus ihm wurde … sein Leiden ist jetzt vorbei.“ Ein anderer User erinnert sich auf X wie folgt: „Er war wirklich etwas Besonderes und bedeutete mir viel.“