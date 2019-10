„Santa Baby“: Helene Fischer singt Duett mit Robbie Williams

Das wird Dich auch interessieren





Robbie Williams hat ein Weihnachtsalbum angekündigt. THE CHRISTMAS PRESENT soll, logischerweise, pünktlich zur Weihnachtszeit erscheinen und Coverversionen von Klassikern sowie neue Weihnachtslieder enthalten. Dafür hat der britische Popstar sich unter anderem prominente Unterstützung von einem Popstar aus Deutschland geholt: Gemeinsam mit Schlagerqueen Helene Fischer legt Robbie Williams den Weihnachtsklassiker „Santa Baby” von Eartha Kitt neu auf. Wenn das nicht ein Weihnachtsgeschenk ist, auf das wir alle gewartet haben!

Es heißt, Fischer und Williams haben sich vor mehr als zehn Jahren auf einer Preisverleihung kennengelernt. Jetzt folgt die erste Zusammenarbeit. Helene Fischer sei für die Aufnahme des gemeinsamen Songs extra nach London gereist, wie diverse Medien berichteten. Robbie Williams kann Berichten zufolge nur über Helene Fischer schwärmen: „Sie ist ein großes Talent und die Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert“.

Doch nicht nur Helene Fischer wird auf THE CHRISTMAS PRESENT zu hören sein, auch Robbie Williams‘ siebenjährige Tochter Theodora ist auf dem Album vertreten und soll die Herzen der Zuhörer zum Schmelzen bringen. Zu den weiteren Albumgästen zählen Rod Stewart („Fairytales“), Bryan Adams („Christmas (Baby Please Come Home)“, Jamie Cullum („Merry Xmas Everybody“), Williams‘ Vater Peter Conway („It’s A Wonderful Life“) und der frühere britische Boxweltmeister Tyson Fury.

Für Helene Fischer ist der gemeinsame Song mit Robbie Williams nicht ihr erstes Weihnachtsprojekt. Seit 2011 präsentiert Helene Fischer jährlich am 25. Dezember ihre eigene Weihnachtsshow in der ARD. Im Jahr 2015 nahm die Sängerin ihr Weihnachtsalbum WEIHNACHTEN mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den berühmten Abbey Road Studios in London auf. Das Album hielt sich wochenlang auf dem ersten Charts-Platz in Deutschland und Österreich.

Helene Fischer zählt mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands.

Superstar Robbie Williams‘ Tonträger wurden weltweit mehr als 77 Millionen Mal verkauft. Außerdem erhielt das ehemalige Take That-Mitglied einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für 1,6 Millionen an einem einzigen Tag verkaufte Eintrittskarten. Seine aktuelle Platte THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW erschien 2016 und war bereits sein elftes Studioalbum.