Zach Galifianakis hatte sich eine lange Auszeit von seinem legendär unangenehmen Talkformat „Between Two Ferns“ genommen, zuletzt veröffentlichte er 2016 ein bizarres Interview mit Hillary Clinton, bei dem es um den US-Wahlkampf ging. Nun ist die lange Auszeit des Formats vorbei, in der am Freitag veröffentlichten neuen Episode hat Galifianakis den „Seinfeld“-Comedian Jerry Seinfeld und die Sängerin Cardi B zu Gast.

Galifianakis ist in Deutschland vor allem für seine Rolle in den „Hangover“-Filmen bekannt, in den USA ist er allerdings viel präsenter, zum Beispiel auf der Videoplattform „Funny or Die“, auf der viel Sketch-Comedy stattfindet. „Between Two Ferns“ ist für peinliche Gesprächspausen, bewusst schlechte Fragen und offensiven Meta-Humor bekannt. Die Gäste spielen immer brav mit, Galifianakis mimt den schlechtesten Talkmaster aller Zeiten.

In früheren Episoden saßen unter anderem Barack Obama, Brad Pitt und Sean Penn zwischen den zwei Pflanzen, die bei „Between Two Ferns“ die einzige Studiodeko darstellen. Die neueste Episode könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=Qp25FOn37nA Video can’t be loaded: Jerry Seinfeld & Cardi B: Between Two Ferns With Zach Galifianakis (https://www.youtube.com/watch?v=Qp25FOn37nA)

Den 2016er Viralhit mit Hillary Clinton könnt Ihr Euch hier anschauen: