„Schneeman“-Trailer: Die Jo Nesbø-Verfilmung mit Michael Fassbender könnte der spannendste Film des Jahres werden

In „Schneemann“ jagt Michael Fassbender nach Buchvorlage von Jo Nesbø einen Serienkiller. Dieser tötet vornehmlich Frauen, reißt ihnen den Kopf ab und baut Leichenteile in Schneemänner ein. Das Setting: Schnee, Eis, noch mehr Schnee, dazu viel Blut. Ab dem 19. Oktober kommt der Thriller in die Kinos. Regie führt Tomas Alfredson, der bereits in „So finster die Nacht“ und „Dame, König, As, Spion“ zeigte, wie spannend er Geschichten inszenieren kann.

Zum Film ist nun ein zweiter Trailer erschienen, der die persönliche Beziehung in den Mittelpunkt setzt, die er „Schneeman“-Mörder zu Fassbenders Ermittler Harry Hole aufbaut. Der Täter hinterlässt nämlich Botschaften an Hole, widmet ihm einige seiner grausamen Taten: