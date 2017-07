Erste Trailer zu „Jo Nesbø – Schneemann“ und „The Shape of Water“

Am Mittwochnachmittag sind quasi im Doppelschlag erste Trailer zu zwei der spannendsten Filmprojekten des Jahres erschienen. Zwar sind die Kinostarts noch einige Monate entfernt, aber dank Michael Fassbender und Sally Hawkins steigt die Freude auf die tristere Jahreszeit, zu der ja immerhin die besten Kinofilme laufen.

In „Jo Nesbø – Schneemann“ jagt Michael Fassbender nach Buchvorlage von Jo Nesbø einen Serienkiller. Dieser tötet vornehmlich Frauen, reißt ihnen den Kopf ab und baut Leichenteile in Schneemänner ein. Das Setting: Schnee, Eis, noch mehr Schnee, dazu viel Blut. Die Stimmung im Trailer: sensationell beklemmend, am 19. Oktober kommt der Thriller in die Kinos.

Des Weiteren ist eine erste Vorschau auf „The Shape of Water“ erschienen. Und Guillermo del Toro hat abermals ein Märchen für Erwachsene erschaffen. Der Regisseur von „Pans Labyrinth“ kopiert die Optik seines eigenen Films „Hellboy“ und hat eine Liebesgeschichte zwischen einer Reinigungskraft und einem wundersamen Wesen gedreht, die zu Großteilen in einer Forschungseinrichtung spielt. Den schönsten Filmtitel des Jahres hat „The Shape of Water“ jedenfalls schon sicher. Hier ist der Trailer zum Film, Kinostart ist Februar 2018: