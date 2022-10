Schwacher Vorverkauf: Tocotronic verschieben Tourtermine

Die Livebranche erlebt weiterhin schwere Zeiten — das müssen sogar bekannte Bands wie Tocotronic am eigenen Leib erfahren. Das Hamburger Quartett um Frontmann Dirk von Lowtzow gab nun bekannt, eine Reihe von für den Oktober 2022 geplanten Live-Termine ihrer „Nie wieder Krieg“-Tour nach hinten verschieben zu müssen. Dabei versucht die Gruppe nichts zu beschönigen, sondern legt ganz offen die Gründe dar: Der Ticketvorverkauf sei bislang einfach zu schlecht gewesen. Empfehlung der Redaktion Fettes Brot kündigen mit „Brotstock“ Konzert- und Karrierefinale in Hamburg an

„Freaks*, mit großem Bedauern müssen wir euch heute verkünden, daß wir unsere Oktober-Live-Termine verschieben müssen“, heißt es in einem Statement, das die Musiker über ihre sozialen Netzwerke veröffentlichten. „Wir wollen ganz ehrlich sein: Im Augenblick sind die Vorverkäufe zu schwach, als daß sich eine Durchführung der Tour für die Clubs, die örtlichen Veranstalter*innen, uns und unsere Crew gerechnet hätte“. Die Band weiter: „Die Zeiten sind wohl nicht danach, viele Künstler*innen machen gerade ähnlich schmerzhafte Erfahrungen.“

Diese Daten werden nach hinten verschoben

Betroffen sind neun Termine, darunter mehrere Shows in Deutschland (Freiburg, Bielefeld, Bremen, Nürnberg, Frankfurt, Leipzig und Chemnitz) sowie jeweils eine Show in Österreich (Salzburg) und in der Schweiz (Luzern). Bis auf das Konzert in Freiburg sind alle Oktober-Dates ins Jahr 2023 verschoben. Die für den November und Dezember 2023 anberaumten Termine bleiben indes allesamt gleich.

Die neuen Termine:

26.11.22 — Freiburg, E-Werk

09.05.23 — Bielefeld, Lokschuppen

10.05.23 — Bremen, Schlachthof

11.05.23 — Nürnberg, Z-Bau

12.05.23 — CH-Luzern, Konzerthaus Schüür

22.05.23 — AT-Salzburg, Rockhouse

25.05.23 — Leipig, Conne Island

26.05.23 — Chemnitz, AJZ Talschock

Tickets für die aktuelle „Nie wieder Krieg“-Tour von Tocotronic gibt es HIER.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++