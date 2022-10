Fettes Brot kündigen mit „Brotstock“ Konzert- und Karrierefinale in Hamburg an

Am 16. Oktober startet der Vorverkauf für das finale Konzert von Fettes Brot in Hamburg auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Am 01. und 02. September 2023 werden sie noch ein letztes Mal richtig Gas geben. Sie schreiben dazu: „Großes Spektakel: der letzte Tag mit Fettes Brot hat 30 Stunden“. An beiden Tagen soll es zudem Special Guests und Attraktionen geben. Wer oder was genau, ist noch nicht bekannt.

Nach über 30 Jahren Bestehen hat die HipHop-Gruppe am 31. August mit dem Song „Brot weint nicht“ ihr Ende bekannt gegeben und eine Abschlusstour im April und Mai 2023 eine Tour sowie eine Greatest-Hits-Platte mit dem Titel „History“ angekündigt.

Fettes Brot…is History!

In dem Musikvideo „Brot weint nicht“ wurde die „Fettes Brot…is History!“ Tour angesagt, für die noch Tickets erhältlich sind. Im Zeitraum vom 5. April bis 6. Mai 2023 beginnen sie in Rostock ihre Tour und beenden diese nach 18 Konzerten in Kiel.

Danach wird es nur das finale Konzert „Brotstock“ in Hamburg geben, wohl gleichermaßen eine Anspielung an das legendäre Woodstock-Festival, an die Stadt Rostock, in der sie ihre „Fettes Brot…is History!“-Tour beginnen und an das gute alte Stockbrot.

Unter ihrem Video zu „Brot weint nicht“ hatten sie einen längeren Text verfasst, in dem sie auf ihre Karriere zurückblicken und schrieben unter anderem:

„Weil Brot nicht (lange) weint, stellt ihr euch bitte eins von diesen überbordenden New Orleans-Begräbnissen vor, wo alle 10 Minuten heulen und schluchzen und dann 10 Stunden eine lachende Lokomotive aus Menschen und Musik durch die Strassen der Stadt schnauft!“