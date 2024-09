Scooter trauern: Crew-Mitglied gestorben

Ihr Backliner Seb ist im Alter von 40 Jahren verstorben.

Scooter haben sich via Instagram mit einem umfangreichen Statement an ihre Follower:innen gewendet. Doch nicht etwa um Album- oder Konzert-News zu verkünden, sondern um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Ein Mitglied aus ihrer Crew ist gestorben.

„Plötzlich und völlig unerwartet“

In ihrem Beitrag lassen H.P. Baxxter, Jay Frog und Marc Blou ihre Follower:innen wissen: „Einige von euch haben bereits auf dem Seaside- und Summerdays-Festival mitbekommen, dass inmitten unserer Crew ein tragischer Vorfall stattgefunden hat. Plötzlich und völlig unerwartet wurde unser großartiger Backliner Seb aus dem Leben gerissen. Unsere Crew und wir selbst sind schockiert, erschüttert und tief getroffen.“

Backliner Seb, der sich jahrelang um das Scooter-Equipment kümmerte, ist bereits am 30. August verstorben. Er soll 40 Jahre alt geworden sein. Über die Umstände seines Todes gibt es keine offiziellen Angaben.

Lest hier das ganze Statement:

Bei den kürzlichen Festival-Gigs von Scooter erinnerten sich bereits an das Crew-Mitglied, in dem sie in Leuchtschrift hinter sich an der Bühnenrückwand auf Englisch vermeldeten: „Danke Seb. Wir lieben dich. Ruhe in Frieden. 14.03.1984 – 30.08.2024“