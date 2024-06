Scooter: H.P. Baxxter hat zum dritten und „letzten Mal“ geheiratet

Der 60-Jährige ehelichte die 23-jährige Sara Bakhsh auf Sylt. Gefeiert wurde danach auf Sansibar.

H.P. Baxxter hat sich zum dritten Mal vor den Altar gewagt. Der Scooter-Sänger heiratete am zweiten Juni-Wochenende seine Partnerin Sara Bakhsh. Für die 23-Jährige ist es die erste Ehe.

„Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe“

Das Paar fand sich am 08. Juni für die Trauung in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt ein. Nach der Zeremonie ging es dann für den 60-jährigen Musiker und seine Ehefrau nach Sansibar, wo sie mit 150 Gäst:innen weiterfeierten.

Laut „Bild“ soll der „Hyper, Hyper“-Interpret gesagt haben: „Das ist jetzt meine dritte und letzte Ehe!“

Zuvor verlobten sich die beiden bereits in Schottland. Seit März 2023 sind der 60-jährige Künstler und die 23-jährige Studentin zusammen.