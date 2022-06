„Do Not Sit If You Can Dance“: Scooter veröffentlichen neues Tour-Video

Scooter haben ein Video zu „Do Not Sit If You Can Dance“ veröffentlicht. Im Live-Video erwarten euch stimmungsgeladene Impressionen von den Shows der Party-Veteranen.

„Who is Elton John? I’m the rocket man.

For the world more important than oxygen.“

Der Track wurde extra für die Festivalsaison produziert und liefert Scooter-Fans einen neuen Song zum Abfeiern. Momentan befinden sich Scooter noch auf der „God Save The Rave Arena Tour 2022“. Weiter unten findet ihr die bevorstehenden Dates der Tour und alle weiteren Festival-Termine. Mehr Informationen und Tickets zu den Shows findet ihr auf der offiziellen Homepage von Scooter.

Über Scooter

Scooter ist eine dreiköpfige Band um H.P. Baxxter, die seit 1993 mit ihrer elektronischen Tanzmusik internationale Erfolge feiert. Durch eine Melange aus Techno, Happy Hardcore, Hardstyle, EDM, Eurodance und Baxxters unverwechselbarem Stil, die sehr einfachen Lyrics vorzutragen, verkauften Scooter weltweit mehr als 30 Millionen Tonträger. Julia Lorenz schrieb in der ME-Reihe „Verkannte Kunst“ über die Band: „Scooter bedeutet gelebte Rave-Demokratie, happy Stumpfsinn wider das Checkertum, Extase für alle, die zu unwissend zum Ecstasykaufen sind, weil sie die Dealer vorm Club nicht von den fertigen Sauftouristen unterscheiden können – im Grunde also: Volksmusik ohne Volk.“

Scooters aktuelles Album GOD SAVE THE RAVE erschien am 16. April 2021.

Hier könnt Ihr „Do Not Sit If You Can Dance“ hören

GOD SAVE THE RAVE von Scooter

Scooter live: „God Save the Rave Arena Tour 2022“

22.05. BE-Antwerpen – Lotto Arena

23.05. NL-Amsterdam – Ziggo Dome

25.05. DE-Kiel – Wunderino Arena

27.05. AT-Wien – Stadthalle

28.05. DE-Dresden – Messe

10.06. UK-Glasgow – Braehead Arena

25.06. NIR-Belfast – Belsonic, Ormeau Park

06.10. CZ-Pilsen – Zimni Stadion

07.10. CZ-Usti Nad Labem – Zimni Stadion

08.10. CZ-Pardubice – Enteria Arena

Festivals 2022

03.-05.06. DE World Club Dome – Frankfurt

07.07. Fl Himos Festival -Jämsä

24.07. DE Parookaville -Weeze

04.-06.08. AT Szene Open Air – Lustenau

13.08. PL Fest Festival- Chorzow

28.08. UK Creamfields – Daresbury

„God Save the Rave Open Airs 2022“

18.08.2022 Kassel – Messegelände

19.08.2022 Halle – Freilichtbühne Preißnitz

20.08.2022 Berlin – Zitadelle

26.08.2022 Lingen – Open Air Emsland Arena

27.08.2022 Hamburg – Trabrennbahn